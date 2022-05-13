شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الجهاز اللوحى الجديد لجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ريك أوسترلوه، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في جوجل ورئيس برنامج Pixel، أن الجهاز اللوحي قادم لملء مجموعة أجهزة Pixel وتوفير نظام بيئي كامل في تشكيلة جوجل، يتضمن حواف بيضاء كبيرة، يشبه الظهر من البلاستيك، ملف تعريف سميك أندرويد.

والجهاز الذي كشفت جوجل عن تفاصيل له خلال العرض التقديمي الرئيسي لمؤتمر مطوري I / O 2022 هذا الأسبوع، يعيد إلى الأذهان واجهة جهاز لوحي من سامسونج من حوالي 2013 أو 2014 مع الجزء الخلفي من Amazon Fire HD 10 ، وليس شيئًا قد يبدو مستقبليًا أو حتى حاضرًا فى عام 2023 عندما من المفترض أن يتم إصداره وفقا لتقرير موقع The Verege.

وعلى الرغم من مرور بضع سنوات منذ أن صنعت جوجل جهازًا لوحيًا خاصًا بها، إلا أن باقي سوق الأجهزة اللوحية (أي Apple و Samsung) قاموا بتحسين منتجاتهم بإطارات أنيقة من الألومنيوم؛ أنظمة مكبرات صوت عالية وواسعة؛ وتقليم الحواف التي تجعل كل ما يظهر على شاشاتها الساطعة ذات معدل التحديث العالي، حتى الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل Chrome غير المكلفة نسبيًا تبدو أكثر حداثة مما أظهرته Google حتى الآن وفقا للتقرير.

كما أشار تقرير ذا فيرج عدم وجود تشابه مع خط هواتف Pixel، عندما ترى iPad Air أو iPad Pro، يمكنك على الفور رؤية الاتصال بأحدث أجهزة iPhone.

وقال أوسترلوه إن الجهاز اللوحي سيكون "أكثر من منتج عالي الجودة بحجم أكبر"، مما يشير إلي أنه لن يكون رخيصًا أو صغيرًا.