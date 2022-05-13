شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين طرق استعادة رسائل فيس بوك المحذوفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لاستعادة رسائل فيس بوك من مصادر أخرى، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لاستعادة رسائل فيس بوك المحذوفة، وكذلك نسخ رسائلك احتياطيًا حتى لا تفقدها في المستقبل، وفقا لم ذكره موقع "business insider".





تحقق من محادثاتك المؤرشفةإذا قمت بأرشفة الرسائل بدلاً من حذفها، فيمكنك استعادتها بسهولة، حيث يحتفظ فيس بوك دائمًا بمحادثاتك المؤرشفة.

1. افتح تطبيق Messenger لسطح المكتب أو الويب أو الجوال.

2. من قسم الدردشات في التطبيق، اكتب اسم الشخص الذي كنت تتحدث إليه في شريط البحث.

3. اضغط على اسمه لفتح المحادثة وعرض كل شيء.





اطلب من المستلم نسخة أو لقطة شاشة من الرسالة أو المحادثةعندما تحذف رسالة، فإنها تحدث فقط من جانبك، وسيظل الشخص الذي تتحدث معه قادرًا على رؤيته، حتى يتمكن من مساعدتك في ملء الفراغ إذا لم يحذفه أيضًا.





تحقق مما إذا كانت رسائل فيس بوك تم إرسالها إلى بريدك الإلكترونييعمل هذا فقط إذا تم تمكين جميع إشعارات البريد الإلكتروني لحسابك، فإذا تم تمكينه، يجب أن تكون قادرًا على البحث عن المحادثة أو الرسالة داخل حساب بريدك الإلكتروني.





استخدم مدير ملفات أندرويدإذا كنت تستخدم جهاز أندرويد وكان Messenger مثبتًا لديك، فقد يحتوي جهازك على تلك الرسائل المحذوفة في ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق.

يمكنك الوصول إليه باستخدام أي مدير ملفات أندرويد، وإذا لم يكن لديك واحد مثبت، يمكنك العثور على الكثير منها في App Store.

1. افتح تطبيق مدير الملفات على جهاز أندرويد.

2. انتقل إلى وحدة التخزين الداخلية> com.facebook.katana> fb_temp

3. ستجد هنا رسائل من سجلك الحديث، ستكون الرسائل المحذوفة من بينها.