شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح التحام شاحنة فضاء صينية بالمحطة الفضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحمت مركبة الشحن الصينية "تيانجو – 4" بنجاح بمحطة الصين الفضائية، وأفادت بذلك إدارة البرامج الفضائية المأهولة في هيئة الفضاء الصينية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه حسب الإدارة فإن التحام الشاحنة بالمحطة تحقق الساعة 08.54 بالتوقيت المحلي (الساعة 03.54 بتوقيت موسكو).

يذكر أن شاحنة "تيانجو – 4" الفضائية تم إطلاقها بواسطة صاروخ "تشانجين-7" من مطار "وينتشانج" الفضائي، في جزيرة هاينان الصينية.

يذكر أن وزن الشاحنة الفضائية عند إطلاقها بلغ 13500 كلج. وبمقدورها إيصال 6900 كلج من الحمولة إلى مدار الأرض.

جدير بالذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلق في مدار الأرض على ارتفاع 400 كلم. ويتوقع أن تخدم لمدة 10 أعوام وتتسع لـ3 أفراد. وتتكوّن المحطة في الوقت الراهن من وحدة "تيانخي" الأساسية وشاحنتي "تيانجو – 3" و"تيانجو – 4" الفضائيتين. ويتوقع أن تلتحم بالمحطة لاحقا وحدتا "وانتيانج" و"مانتيانج" الفضائيتان.