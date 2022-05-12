شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى يكشف حقيقة عودته لمنصب رئيس تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول جاك دورسي القضاء على الشائعات التي تفيد بأنه سيعاد إلى منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بمجرد أن يتولى إيلون ماسك المسئولية.

وغرد "ناه لن أصبح الرئيس التنفيذي مرة أخرى" ردًا على شخص توقع أنه سيعود لقيادة الشركة التي شارك في تأسيسها، قبل أن يقول إنه لا يريد هذا المنصب.

في رد آخر، يقول دورسي إنه "لا أحد في النهاية" يجب أن يكون الرئيس التنفيذي لتويتر، ربما في إشارة إلى Bluesky ، وهو مشروع يهدف إلى تحويل Twitter إلى بروتوكول لامركزى، بدلاً من شبكة اجتماعية تقليدية.

ولدورسي تاريخ مثير للجدل مع الدور القيادي في تويتر، فصله مجلس إدارة الشركة من منصبه كرئيس تنفيذي في عام 2008، بعد عامين فقط من مساعدته في بدء الشركة (على الرغم من بقائه في مجلس الإدارة)، عاد إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2015 بعد أن مر على تويتر رئيسان تنفيذيان آخران، ولكن في عام 2020، بدأت مجموعة من المستثمرين في مجلس إدارة تويتر في محاولة استبداله، لقد استشهدوا باهتمامه المنقسم وافتقاره إلى الابتكار، لكن دورسي تمكن من التمسك بوظيفته. لكن في (نوفمبر) 2021، استقال لأسباب غير واضحة تمامًا حسبما نقل موقع The verege.

وبعد رحيل دورسي تولى باراج أجراوال منصب الرئيس التنفيذي لتويتر، في هذه المرحلة، على الرغم من ذلك، يبدو أنه لن يبقى طويلاً، تم تعيين إيلون ماسك لشراء الشركة وجعلها خاصة (ملحمة بدأت معه فقط كان يبحث عن أن يصبح عضوًا في مجلس الإدارة، ثم التراجع عن الصفقة)، ويُشاع أنه سيعمل كرئيس تنفيذي مؤقت إذا كانت الصفقة بالفعل يغلق، لكن ماسك شخص مشغول - يجب عليه تشغيل SpaceX و Tesla، لذلك يبدو أنه سيرغب في العثور على شخص آخر لتولي المهمة.

كان من المنطقي أن يعتقد الناس أن جاك يمكن أن يكون اختيار إيلون، تحدث دورسي مؤخرًا عن بعض الصفعة على تويتر، مما يجعل الأمر يبدو وكأنه غير سعيد بشكل خاص بالاتجاه الذي تسير فيه الشركة (على الرغم من أنه مليء بالتغريدات الإيجابية الكافية لإبقائنا في حالة تخمين)، يبدو أيضًا أنه يتفق مع ماسك في بضع نقاط على الأقل تتعلق بمستقبل Twitter.