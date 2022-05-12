شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى: لن أعود إلى منصب الرئيس التنفيذى لتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جاك دورسى الرئيس التنفيذى السابق لمنصة تويتر للتغريدات المصغرة، إنه لن يعود مرة أخرى إلى منصبه.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى اليوم الخميس، أن دورسى حاول القضاء على الشائعات التى تفيد بأنه سيعاد إلى منصب الرئيس التنفيذى لتويتر بمجرد أن يتولى إيلون ماسك المسؤولية، إلا أن دورسى قال في تغريدة له: "لن أصبح الرئيس التنفيذي مرة أخرى"، ردًا على شخص توقع أنه سيعود لقيادة الشركة التي شارك في تأسيسها.

يذكرأن بعد نجاح رئيس تسلا "إيلون ماسك" في محاولته للسيطرة على تويتر، نشر الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس موقع التدوينات الصغيرة تويتر "جاك دورسى" سلسلة من التغريدات، مما يشير إلى أنه يدعم هذه الخطوة.

وقال "دورسي" في تغريداته: "من حيث المبدأ، لا أعتقد أنه يجب على أي شخص امتلاك تويتر أو تشغيله، فهو يريد أن يكون منفعة عامة على مستوى البروتوكول، وليس شركة، ومع ذلك، فإن حل مشكلة كونها شركة، فإن Elon هو الحل الوحيد الذي أثق به، أثق في مهمته في تمديد نور الوعى".

وكان موقع تويتر أكد بيع الشركة لشركة ماسك مقابل 44 مليار دولار، وبموجب شروط الصفقة، سيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا أمريكيًا نقدًا لكل سهم من أسهم تويتر التي يمتلكونها، مما يطابق عرض Musk الأصلي ويمثل علاوة بنسبة 38 فى المائة على سعر السهم فى اليوم السابق لكشف ماسك عن حصته في الشركة، كما ذكرت CNN.

ووصف دورسي شراء Musk لـ تويتر بأنه خطوة فى الاتجاه الصحيح للموقع :"هدف Elon المتمثل فى إنشاء نظام أساسى موثوق به إلى أقصى حد وشامل على نطاق واسع هو الهدف الصحيح، وهذا أيضًا هدف @ paraga ، ولماذا اخترته، شكرًا لكليكما على إخراج الشركة من موقف مستحيل، هذا هو المسار الصحيح انا اؤمن بذلك من كل قلبي ".