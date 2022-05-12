مفاجأة بشأن عمر المياه على المريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 4:35 مساءً

لم تتوقف عمليات البحث عن وجود حياة على كوكب المريخ، وأعلن علماء أن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية على المريخ تشير إلى أن المياه كانت موجودة على سطح الكوكب لمدة أطول مما كان يعتقد سابقا

واُكتشفت المعادن في منخفض ضخم يُعتقد أنه كان موقعاً لمحيط قديم.

وقال العلماء الصينيون في ورقة بحثية نشرت، الأربعاء، في دورية “ساينس أدفانسيز” إن وفقاً لتحليل بيانات أرسلتها المركبة الفضائية الجوالة “تشورونج”، فقد تم رصد مؤشرات على وجود مياه في عينات معدنية تعود إلى 700 مليون عام مضت فقط.

ويُعتقد أن المريخ كان يحتوي على مياه قبل ثلاثة مليارات عام مضت عندما انتهى العصر الجيولوجي الثاني له والمعروف باسم الحقبة الهسبيرية.

وفي الحقبة الأمازونية الحالية لا يوجد مياه على سطح المريخ.

وأضاف العلماء الصينيون أن التربة التي تحتوي على المعادن والموجودة في العينات التي جمعتها “تشورونج” عليها قشرة صلبة ربما تكونت من مياه جوفية متصاعدة أو ذوبان جليد تبخر منذ ذلك الحين.

وتحركت المركبة الفضائية الجوالة “تشورونج” لمسافة نحو كيلومترين من موقع هبوطها وتجمع البيانات منذ وصولها للمريخ في مايو/أيار من العام الماضي.