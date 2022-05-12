متصفح كروم يدعم استخدام بطاقات ائتمان “افتراضية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ”غوغل“ خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، أن المتصفح الخاص بها ”كروم“ سيسمح للمستخدمين باستخدام أرقام بطاقات ائتمان ”افتراضية“ في نماذج الدفع عبر الإنترنت.

وقالت الشركة، إن الأرقام الافتراضية تسمح بالحفاظ على أرقام بطاقات الائتمان ”الحقيقية“ آمنة عند القيام بعملية شراء عبر الإنترنت، إذ يمكن إبطالها بسهولة إذا تعرضت أنظمة البائع للاختراق.

وبمعنى آخر، سيقوم خيار الملء التلقائي الجديد هذا ببساطة بإدخال تفاصيل البطاقة الافتراضية نيابةً عن المستخدم، بما في ذلك رمز التحقق من البطاقة (CVV) الذي لا يمكن تذكره غالباً للبطاقات الفعلية. ويمكن بعد ذلك إدارة البطاقات الافتراضية والاطلاع على المعاملات.

وبينما تستخدم هذه البطاقات الافتراضية عادةً في عمليات الشراء لمرة واحدة، سيتمكن المستخدم من استخدام هذه البطاقات للاشتراكات أيضًا. وأضافت الشركة أن هذه البطاقات الافتراضية ستطرح في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وتعمل الشركة في هذا الشأن مع العديد من مصدري البطاقات الائتمانية مثل ”Capital One“ و“Visa“ و“American Express“، بالإضافة إلى دعم ”Mastercard“ الذي يأتي في وقت لاحق من العام الجاري.

بدوره، قال أرنولد جولدبيرغ، نائب الرئيس والمدير العام للمدفوعات في شركة ”غوغل“: ”هذه خطوة بارزة في توفير أمان البطاقات الافتراضية لأكبر عدد ممكن من المستهلكين.“