خطوة جديدة تقرب آبل من أول آيفون قابل للطي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:24 مساءً - منذ 8 دقائق

واصلت شركة أبل جهودها في تطوير شاشات حديثة OLED لتكون شاشة هاتفها آيفون المرتقب القابل للطي.

ويفيد تقرير جديد لموقع TheElec بأن أبل قد بدأت بالفعل في خطواتها الأولى لتصنيع أول هاتف آيفون قابل للطي تنتجه، وأشار التقرير إلى أن الشاشات التي تطورها أبل ستفتقر لتقنية polarizer، وستكون بتقنية OLED المتطورة.

مع توقعات بأن يكون الهاتف أكثر نحافة، ليسهل من عملية طي الهاتف، ولتعزز من تميزه في مواجهة منافسي أبل في طرح هاتف قابل للطي، وأبرزهم سامسونج التي سبق وأن قدمت هاتف Galaxy Z Fold 3، وكان أول هاتف من هذا النوع يطرح بشاشة OLED.

موعد طرح آيفون القابل للطي

ويستعد أول هاتف آيفون قابل للطي من إنتاج شركة أبل لاقتحام الأسواق في عام 2025 وفقا لما كشفه “خبير موثوق”.

ووفق تغريدات جديدة للخبير الموثوق Ming-Chi Kuo، نقلها موقع “أبل دبليو دي”، فإن الهاتف القابل للطي الأول الحامل لشعار التفاحة الشهير، قد يصل في عام 2025 على أقرب تقدير.

وبهذه التصريحات يؤيد Kuo، تنبؤات الخبير الموثوق Ross Young التي كشف عنها في تقرير نشره في فبراير الماضي.

وقال فيها إن أبل أخرت هاتف iPhone القابل للطي حتى عام 2025.

كما قال Ming-Chi Kuo في تغريدته الأخيرة بحسب الموقع، “كنت أتوقع أن تطلق أبل هاتف iPhone قابل للطي بحلول عام 2024 في تقاريري العام الماضي، ولكن من الواضح الآن أن هذا التوقع بحاجة إلى المراجعة.

أتوقع أن تقوم شركة أبل بإطلاق أول منتج قابل للطي في عام 2025 على أقرب تقدير، والذي قد يكون جهاز iPad القابل للطي أو مزيجا من iPad و iPhone”.