شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعرض أحدث نظارات الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت جوجل عرضها التقديمي I / O بمفاجأة واحدة كبيرة: نظرة على أحدث نظارات الواقع المعزز، كانت الميزة الرئيسية التي أظهرها جوجل هي القدرة على رؤية اللغات مترجمة أمام عينيك مباشرة، والتي تبدو لي كتطبيق عملي للغاية لنظارات الواقع المعزز، بينما يتم استثمار جزء كبير من Silicon Valley بشكل كبير في جعل نظارات الواقع المعزز حقيقة واقعة، حتى الآن لم يقترح أحد تطبيقًا ميزة فريدة للواقع المعزز والذي من شأنه أن يتيح لك التغاضي عن مجموعة واسعة من مخاوف الخصوصية المتأصلة في التكنولوجيا.

لم تشارك الشركة أي تفاصيل حول الوقت الذي قد تكون متاحة فيه، ولم تعرضها إلا في مقطع فيديو مسجل لم يُظهر العرض فعليًا أو كيفية تفاعلك معها. لكن ما تم عرضه في الفيديو رسم صورة رائعة جدًا لمستقبل AR محتمل حسبما نقل موقع The Verege.

في أحد العروض التوضيحية، يخبر مدير منتج Google شخصًا يرتدي النظارات، "يجب أن ترى ما أقوله، تم نسخه من أجلك في الوقت الفعلي - نوع من الترجمات المصاحبة للعالم"، لاحقًا، يُظهر الفيديو ما قد تراه إذا كنت ترتدي النظارة: مع وجود مكبر الصوت أمامك، تظهر اللغة المترجمة في الوقت الفعلي في خط رؤيتك.

وشارك سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google، بعض السياق حول كيفية عرض الشركة للواقع المعزز قبل تقديم الفيديو خلال الكلمة الرئيسية يوم الأربعاء في I / O. بناءً على ما قاله، يبدو أن الشركة تعتقد أن الواقع المعزز يمكن أن يوجد في العديد من الأماكن التي لا توجد بها هواتف ذكية.

بالنظر إلى المستقبل، هناك حدود جديدة للحوسبة، والتي لديها القدرة على توسيع كل هذا إلى أبعد من ذلك، وهذا هو الواقع المعزز، في Google فقد استثمرت بشكل كبير في هذا المجال، وعملت الشركة على بناء الواقع المعزز في العديد من منتجات Google، من Google Lens إلى الأبحاث المتعددة واستكشاف المشاهد والعروض الحية والشاملة في الخرائط.

وتعد إمكانات AR هذه مفيدة بالفعل على الهواتف وسيظهر حقًا عندما يمكنك استخدامها في العالم الحقيقي دون أن تقف التكنولوجيا في طريقك.