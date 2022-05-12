شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية استخدام تفاعلات الرموز التعبيرية على واتساب وتليجرام وسيجنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح واتساب واحدة من أصغر ميزاته ولكن الأكثر انتظارًا - ردود فعل الدردشة حيث يمكن للعملاء استخدام الرموز التعبيرية للرد على رسالة في الدردشات الفردية والجماعية دون الحاجة إلى بدء رد جديد، حيث كانت التطبيقات الأخرى مثل Telegram و Signal و Slack لديها هذه الميزة لفترة من الوقت.

قبل استخدام هذه الميزة ، تأكد من تحديث تطبيقك من Apple App Store أو Google Play Store.

إليك كيفية استخدامه:

افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

انتقل إلى أي محادثة وابحث عن الرسالة التي تريد الرد عليها.

اضغط مطولاً على الرسالة وتفاعل باستخدام رمز تعبيري.

إذا كنت تستخدم واتساب على سطح المكتب، فمرر مؤشر الماوس فوق رسالة وستجد رمز تعبيري بجوارها. يمكنك النقر فوق ذلك للرد على رسالة.

سترى عداد رد فعل الرموز التعبيرية في الجزء السفلي من الرسالة، لديك خيار من ستة رموز تعبيرية للرد على الرسائل.

يشاع أن واتساب يعمل على ميزة مخصصة لاستطلاعات الرأي، لكن ليس من المعروف موعدها. في غضون ذلك يمكنك أن تطلب من أعضاء المجموعة الرد على رسالة باستخدام رمز تعبيري محدد للتصويت .

كيف يقارن ببرنامج تليجرام وسجنال؟

يتمتع كل من Telegram و Signal بالقدرة على الرد على الرسائل لفترة من الوقت. إجراء استخدام الميزة هو نفسه: يجب أن تضغط مطولاً على رسالة لإضافة رد فعل رمز تعبيري. لكن لديك المزيد من الخيارات.

ويتيح تليجرام حصول المستخدم على 16 رمزًا تعبيريًا كرد فعل. أما تطبيق Signal فهو يتيح لك استخدام كل الرموز التعبيرية كردود فعل.

إلى جانب ردود الفعل على الرموز التعبيرية ، يطرح واتساب أيضًا القدرة على إنشاء مجموعات أكبر تضم 512 عضوًا ، وميزة لإرسال ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت. يجب أن يجعل ذلك واتساب على قدم المساواة مع تليجرام عندما يتعلق الأمر بقدرات الرسائل النصية والإنتاجية الجماعية.