شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن للقانون الكندى الجديد أن يعزز قضية الناشرين ضد جوجل وفيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يوفر قانون الأخبار عبر الإنترنت الكندي، وهو تشريع صدر هذا الشهر يجبر مجمعي المحتوى مثل جوجل و فيس بوك على الدخول في اتفاقيات مشاركة الإيرادات مع ناشري الأخبار لاستخدام المحتوى الخاص بهم، دعمًا لناشري الأخبار، وعلى رأسهم جمعية ناشري الأخبار الرقمية(DNPA) في الهند ، والتي حركت لجنة المنافسة الهندية (CCI) ضد جوجل لفشلها في إنشاء آلية استرداد عادلة مماثلة.

DNPA ، التي تمثل أهم الصحف الهندية وإصداراتها الرقمية ، نقلت CCI بعد الكتابة الأولى إلى رئيس جوجل الهند في مارس 2021 ، مطالبة بتوزيع عادل لعائدات الإعلانات مع مزودي الأخبار الرقمية الذين تستمد جوجل منهم محتواها الإخباري.

وقد استشهدت الرابطة بحالات من بلدان مثل أستراليا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، عالجت هذا الخلل في تقاسم الإيرادات من خلال التشريعات، وقالت DNPA إنه يتعين على جوجل تعويض ناشري الأخبار الهنود بنفس الطريقة التي وافقت بها المنصة على الدفع للناشرين في فرنسا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الرابطة إن أكثر من 50٪ من إجمالي حركة المرور على المواقع الإخبارية يتم توجيهها من خلال جوجل وتستخدم المنصة خوارزمياتها لتحديد موقع الويب الإخباري الذي يتم اكتشافه، بالإضافة إلى ذلك، فإن جوجل، بصفتها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الإعلان الرقمي، تقرر بشكل أحادي العائد الذي يجب أن تشاركه مع الناشرين مقابل محتواهم الأصلي.

وقالت DNPA إن هذا ليس فقط غير متناسب ويؤدي إلى خسائر مالية لناشري الأخبار الرقمية ، ولكنه ينتهك أيضًا العديد من أقسام قانون المنافسة لعام 2002، وردًا على شكوى DNPA ، أصدرت CCI إخطارات إلى جوجل وأمرت بإجراء تحقيق ضد المنصة بسبب إساءة استخدام مزعومة لمكانتها المهيمنة في سوق الإعلانات الرقمية.