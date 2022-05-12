شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية منع إشعارات مجموعة فيس بوك على هاتفك أو الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مجموعات فيس بوك طريقة جيدة للبقاء على اتصال بالأصدقاء والمؤسسات، أو للبقاء على اطلاع دائم بالهوايات والاهتمامات، خاصة إذا كنت تنتمي إلى الكثير منهم أو كنت في مجموعات ذات نشاط كبير، لكنك بالتأكيد ستحتاج إلى إيقاف الاشعارات المستمرة، ويمكنك القيام بذلك إما على متصفح سطح المكتب أو تطبيق الهاتف.

كيفية إيقاف الإشعارات من مجموعة فيس بوك على سطح المكتب

1. افتح موقع فيس بوك في متصفح.

2. في الجزء الأيمن، اضغط فوق المجموعات.

3. اضغط فوق رمز الإعدادات (على شكل ترس) أعلى الجزء.

4. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق تخصيص الإشعارات.

5. يجب أن ترى النافذة المنبثقة إشعارات المجموعة، ابحث عن المجموعة التي تريد إيقاف تلقي الإشعارات منها واضغط على سهم القائمة المنسدلة على اليمين، كما اختر الخيار الذي تفضله ويمكنك تحديد كل المنشورات، أو مشاركات الأصدقاء ثم إيقاف.

كيفية إيقاف الإشعارات من مجموعة فيس بوك على الهاتف المحمول

1. ابدأ تطبيق فيس بوك.

2. اضغط على أيقونة القائمة في أسفل يمين الصفحة.

3. في قسم "جميع الاختصارات"، اضغط فوق "مجموعات".

4. اضغط على أيقونة الإعدادات (على شكل ترس) في أعلى يمين الصفحة.

5. اضغط على الإخطارات.

6. سترى قائمة بجميع المجموعات التي تنتمي إليها، ابحث عن المجموعة التي تريد إيقاف تلقي الإشعارات منها واضغط على الزر الموجود على اليمين (افتراضيًا، سيتم تعيين معظمها على "تمييز").

اضغط فوق الخيار الذي تفضله أما جميع المنشورات أو التمييز أو منشورات الأصدقاء وإيقاف التشغيل.