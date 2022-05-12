شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موردو آبل ونفيديا وAMD يستعدون لزيادة الأسعار مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) ، الشركة المصنعة للرقاقات التى توفر السيليكون لبعض أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم ، تستعد لرفع أسعارها مرة أخرى.

ووفقًا لما أوردته iMore و Nikkei Asia ، يبدو أن زيادة الأسعار بنسبة 20٪ التى طبقتها على منتجاتها فى عام 2021 ليست كافية لتعويض التأثيرات التى أحدثها الوباء على عملياته الإجمالية.

ووفقًا لـ Nikkei Asia ، التى لديها مصادر جيدة فى صناعة التكنولوجيا، يبدو أن TSMC قد أبلغت عملائها أن التكلفة المرتبطة بالسيليكون الخاص بها ستصبح أكثر تكلفة اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا حسبما نقل موقع digitartlends.

ويقال إن TSMC يعزو ارتفاع الأسعار إلى "مخاوف التضخم التى تلوح فى الأفق ، وارتفاع التكاليف وخطط التوسع الهائلة الخاصة بها للمساعدة فى التخفيف من أزمة الإمدادات العالمية." كانت سلاسل التوريد المقيدة موضوعًا ثابتًا على مدار العامين الماضيين.

يسلط iMore الضوء على كيفية قيام عملاء TSMC ، بما فى ذلك أمثال Apple و Intel و Nvidia و AMD ، بدفع معدلات أعلى بالفعل بسبب الزيادة الكبيرة بنسبة 20 ٪ التى تحققت فى عام 2021.

وفى بداية عام 2022 ، أشار تقرير DigiTimes إلى أن أسعار معالجات TSMC ستنمو "بشكل كبير" فى عام 2022 بسبب ارتفاع تكاليف المسبك.

وستخضع هذه الأسعار الآن لزيادة أخرى فى نطاق 5٪ إلى 8٪. على الرغم من أن التغييرات يجب أن تؤتى ثمارها خلال عام 2023 ، فإن السبب وراء الإعلان المبكر نسبيًا هو "منح العملاء بعض المخزن المؤقت للتحضير لتعديلات الأسعار، بينما تحرك TSMC لرفع الأسعار هو معالجة التكاليف المتزايدة والاحتياجات الرأسمالية للتوسعات التاريخية."

بالنسبة للتوسع الذى ذكره التقرير، أفادت التقارير أن شركة TSMC تستعد لإنفاق ما يصل إلى 44 مليار دولار من أجل توسيع قدرتها على تصنيع الرقائق خلال عام 2022 وحده، هذا الرقم هو جزء من استراتيجية استثمار أكبر بقيمة 100 مليار دولار تهدف إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر شركات التكنولوجيا قيمة فى العالم.

اعتماد صناعة التكنولوجيا المتزايد على TSMC

من هو TSMC؟ توفر الشركة شرائح تشغل بعضًا من أشهر الأجهزة فى العالم لشركة آبل هى أهم عميل لها حتى الآن.

يشير iMore إلى أن TSMC تنتج شرائح A-series المطلوبة لمنتجات مثل iPhone 13 و iPhone SE.

وتستعين شركة Apple بمصادر خارجية لتصنيع السيليكون إلى TSMC لشرائح مثل M1 Pro و M1 Max الموجودة فى بعض أحدث أجهزة الشركة ، بما فى ذلك طراز 2021 MacBook Pro و Mac Studio.

على الرغم من أننا شهدنا مؤخرًا انخفاضًا فى الأسعار فى جميع المجالات لوحدات معالجة الرسومات على وجه الخصوص، بطبيعة الحال، كلما تأثرت شركة تكنولوجيا بارتفاع تكاليف أجزائها، فإن النتيجة النهائية عادةً ما تتوج بضرورة دفع العملاء للفرق بدلاً من أخذ الشركة للأموال المالية نجاح.

استعد لوحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية وأجهزة iPhone وغيرها

ليس من المرجح أن تصبح أجهزة iPhone و Mac الأكثر تكلفة هى المعيار الجديد، على الأقل لمدة عام أو نحو ذلك بمجرد وصول عام 2023 ؛ تعتمد Nvidia و AMD أيضًا على TSMC لشرائحها اللازمة للجيل القادم من وحدات معالجة الرسومات.

وبحسب ما ورد دفعت Team Green بالفعل 10 مليارات دولار لشركة TSMC مقابل طلبها من السيليكون 5 نانومتر، بينما من المتوقع أن تخصص AMD 6.5 مليار دولار هذا العام لموردى الرقائق، بما فى ذلك TSMC.

ومع تطور التكنولوجيا وأصبحت أكثر شيوعًا، حقق TSMC نجاحًا قياسيًا فيما يتعلق بأرباحه النهائية.

وشهدت إيرادات شهر أبريل قياسية مع مبيعات بلغت 5.81 مليار دولار، وهو ما يمثل قفزة هائلة بنسبة 55 ٪ مقارنة بعام 2021.

حتى طوال عام 2021، شهد TSMC ستة أرباع متتالية من المبيعات القياسية، على سبيل المثال، فى ديسمبر سجلت أعلى مبلغ للإيرادات لشهر واحد فى ذلك الوقت من خلال توليد حوالى 5.6 مليار دولار.

من الواضح أن شركات التكنولوجيا الرائدة تعتمد على السيليكون من TSMC أكثر من أى وقت مضى وبكل المقاييس سيستمر هذا الأمر فى المضى قدمًا.