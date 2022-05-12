شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنظيف لوحة الماوس بشكل صحيح فى خطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج لوحة الماوس إلى التنظيف من حين لآخر، فلا تستطيع أن تحبس الأوساخ العادية، والغبار، والشعر، ووبر الحيوانات الأليفة، كما أنها أيضًا إسفنجة لجزيئات الطعام، ولعل العلامة الأكثر وضوحًا التي تحتاج إلى غسل لوحة الماوس هي ما إذا كنت تواجه مشكلات في التتبع في الماوس على جهاز الكمبيوتر.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكن أن تتداخل الأوساخ مع الماوس، كما أن تنظيف الوسادة أرخص بكثير من استبدال الماوس، لذا ابدأ بلوحة الماوس قبل طلب جهاز بديل.

كيفية تنظيف لوحة ماوس بلاستيكية أو مطاطية

إذا كان لديك لوحة ماوس صلبة مصنوعة من المطاط أو البلاستيك، فإن التنظيف أمر بسيط، ويمكنك استخدام قطعة قماش مبللة أو أي مجموعة متنوعة من المناديل المبللة لفرك الأوساخ ومسحها.

لا تتردد في استخدام صابون الأطباق أو أي منظف معتدل آخر وادعكه بقوة إذا كان هناك أي أوساخ ملتصقة بإحكام، ثم اتركه حتى يجف تمامًا قبل استخدامه مرة أخرى بالماوس.

كيفية تنظيف لوحة الماوس من القماش

1. املأ حوضًا ببعض الماء الدافئ الممزوج ببعض المنظفات الخفيفة، مثل صابون الأطباق.

2. ضع لوحة الماوس في الماء والصابون، وأثناء الغمر، استخدم قطعة قماش أو فرشاة لتنظيف السطح العلوي للوسادة بالكامل برفق، وامسحها جيدًا لإزالة الجسيمات المتضمنة وإزالة أي بقع أو حطام.

3. لست بحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت في تنظيف الجزء السفلي، ولكن اقلبه وتأكد من عدم وجود أوساخ أو حطام عالق به.

4. عندما تنتهي من حك لوحة الماوس، قم بتصفية الحوض وتشغيل الماء البارد على اللوحة، وشطفها جيدًا، وتأكد من شطف أي صابون.

5. قم بتعليق أو ثنى وسادة الماوس حتى تجف في الهواء طوال الليل، وتجنب تعريضه لأشعة الشمس المباشرة ولا تحاول تجفيفه بالحرارة المباشرة مثل مجفف الملابس أو نفخه بمجفف الشعر.

6. عندما تجف لوحة الماوس تمامًا، يمكنك إعادتها إلى الخدمة في مكتبك.