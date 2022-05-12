شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون فرنسيون يطلقون تطبيقا يستخدم الذكاء الاصطناعى لتحديد أنواع الجبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استوحى Cheezam من تطبيق البحث عن الموسيقى Shazam، ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد أنواع الجبن المختلفة من صورة واحدة، حيث يلتقط المستخدمون ببساطة صورة للجبن الذي يرغبون في التعرف عليه، وفي غضون ثوانٍ، تظهر مجموعة من الاقتراحات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل تطبيق Cheezam من خلال مقارنة الصور بقاعدة بياناته التي تضم 9000 صورة لأنواع مختلفة من الجبن.

ويتطلع إلى تحديد السمات الرئيسية، بما في ذلك حجم وشكل القالب، والطريقة التي يتم بها ترتيب أي بقع في الجبن عند طبخها.

أوضحت إيزابيل ماشولا، المديرة التنفيذية لشركة Isahit االفرنسية، التي قدمت تعليقات توضيحية لآلاف الأجبان للتطبيق، كيفية عمل الخوارزمية.

كما أنه لكي تتمكن الخوارزمية من تحديد الصورة، يجب إعطاؤها المؤشرات التي يتم توفيرها في شكل تعليقات توضيحية، وستبذل الخوارزمية بعد ذلك جهدًا للتعرف على هذه الميزة من خلال مقارنتها بالصور الأخرى المشروحة مسبقًا.

ويشجع مطورو Cheezam المستخدمين على الإشارة إلى أي أخطاء، حتى يتمكنوا من تحسين التطبيق.

ويعد Cheezam تطبيق متوفر في فرنسا فقط إلى الآن، ولا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كان سيتم طرحه لمحبي الجبن في جميع أنحاء العالم.