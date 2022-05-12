شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: روسيا كثفت جهودها للتشويش على Starlink فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، إن روسيا كثفت من جهودها لتشويش الإنترنت عبر شبكة الأقمر الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX في أوكرانيا، لكنها لم تنجح، وكتب ماسك على موقع تويتر: "قاومت شركة Starlink محاولات الاختراق والتشويش الإلكترونية الروسية حتى الآن، لكنها تكثف جهودها".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يبدو أن العداء الروسي تجاه Starlink وماسك قد نما منذ أن بدأت Starlink في شحن محطات الشحن إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي وما أعقبه من انقطاع في الوصول إلى الإنترنت.

أرسلت Starlink التكنولوجيا بعد أن دعا Mykhailo Fedorov، نائب رئيس الوزراء في البلاد، ماسك للمساعدة في أواخر فبراير، وبحسب ما ورد ساعدت شركة Starlink القوات الأوكرانية في البقاء على الإنترنت وسط الغزو الروسي.

أعلن ماسك لأول مرة في مارس، أن روسيا حاولت مهاجمة شبكة Starlink، لكنها قالت إن الشركة، في تلك المرحلة، "قاومت جميع محاولات القرصنة والتشويش".

أخبر ديف تريمبر، المسؤول في البنتاجون، مؤتمر C4ISRNET في أبريل، أن Starlink قاومت بسرعة هجوم تشويش روسي في أوكرانيا ودافعت عن الاختراق أسرع بكثير مما كان سيفعله الجيش الأمريكي.

واكتسبت الشبكة 150 ألف مستخدم يوميًا في أوكرانيا منذ تفعيلها هناك في فبراير، كما استمرت الشركة في إرسال شحنات محطات Starlink إلى أوكرانيا، وقدمت الخدمة دعما حاسما للبنية التحتية لأوكرانيا واستعادة الأراضي المدمرة.