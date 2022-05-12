شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 4s والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل وأحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 4s، كما يلى:



هاتف iPhone SE 2022 هاتف iPhone SE 2022 السعر: يترأوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.



هاتف iPhone 4s : هاتف iPhone 4s : الشاشة: شاشة 3.5بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 640× 960 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A5.

الذاكرة الداخلية: 64GB.

نظام التشغيل: iOS (9.x) .

الكاميرا الخلفية:كاميرا 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 0.3 ميجابكسل.