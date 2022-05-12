شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 13 بمقدمة الهواتف المنخفضة القيمة فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة بيع الهواتف الذكية SellCell تقريرًا جديدًا يتتبع انخفاض قيمة طرز الهواتف الرائدة فى السوق، والذى يرى أن هاتف iPhone 13 من Apple يأتى فى المقدمة بهامش كبير.

ويقارن تقرير SellCell بين مجموعة من طرازات iPhone 13 (بما فى ذلك إصدارات Mini و Pro و Pro Max) مع Pixel 6 / Pro من Google و Samsung Galaxy S22 وS22 + وS22 Urtla. تضمنت منهجيتها تحليل بيانات المبيعات لكل نطاق هاتف ذكى ، مع الأخذ فى الاعتبار قيمة التجارة النموذجية بناءً على الوحدات فى كل من الظروف "الجيدة" و"الجديدة المماثلة".

ووجدت أن خط iPhone 13 فقد قيمة قليلة نسبيًا بعد شهرين من إطلاقه، مع انخفاض أسعار الهواتف المستعملة بنسبة تتراوح بين 9.3٪ إلى 31.2٪ مقارنة بالجديدة. وبالمقارنة يمكن لجهاز Pixel 6 الذى يبلغ عمره شهرين أن يقل بنسبة 34٪ إلى 48٪ مقارنة بالجديد ، بينما يحوم Galaxy S22s حول علامة 50٪ فى ظل ظروف مماثلة حسبما نقل موقع Digitaltrends.

فى دراسة SellCell ، كان الفائز الإجمالى لشركة Apple هو iPhone 13 Pro Max ، الذى فقد ما يصل إلى 3.8٪ من قيمته بعد شهرين من إطلاقه ، بافتراض أن الوحدة فى حالة مشابهة للحالة الجديدة. تتقلب أيضًا العديد من الطرز الأخرى قليلاً فى السعر على مدار الشهرين الأولين ، حيث بدأت وحدات مثل 13 Mini فى استعادة بعض القيمة على مدار الشهر الثاني.

بالنسبة لشركة Samsung، فإن طراز Galaxy S22 + 5G 128GB هو أسرع خاسر للمال ، على الرغم من أن معظم طرز Galaxy S22 يبدو أنها تحوم حول معدل استهلاك بنسبة 50 ٪. الاستثناء النسبى هو طراز S22 Urtla 5G بسعة 128 جيجابايت ، والذى يتم استخدامه "فقط" لمدة تقل عن شهرين بنسبة 44٪.

ووجدت أن خط iPhone 13 فقد قيمة قليلة نسبيًا بعد شهرين من إطلاقه ، مع انخفاض أسعار الهواتف المستعملة بنسبة تتراوح بين 9.3٪ إلى 31.2٪ مقارنة بالجديدة. وبالمقارنة يمكن لجهاز Pixel 6 الذى يبلغ عمره شهرين أن يقل بنسبة 34٪ إلى 48٪ مقارنة بالجديد ، بينما يحوم Galaxy S22s حول علامة 50٪ فى ظل ظروف مماثلة.

فى دراسة SellCell ، كان الفائز الإجمالى لشركة Apple هو iPhone 13 Pro Max ، الذى فقد ما يصل إلى 3.8٪ من قيمته بعد شهرين من إطلاقه ، بافتراض أن الوحدة فى حالة مشابهة للحالة الجديدة، تتقلب أيضًا العديد من الطرز الأخرى قليلاً فى السعر على مدار الشهرين الأولين ، حيث بدأت وحدات مثل 13 Mini فى استعادة بعض القيمة على مدار الشهر الثاني.

بالنسبة لشركة Samsung فإن طراز Galaxy S22 + 5G 128GB هو أسرع خاسر للمال ، على الرغم من أن معظم طرز Galaxy S22 يبدو أنها تحوم حول معدل استهلاك بنسبة 50 ٪. الاستثناء النسبى هو طراز S22 Urtla 5G بسعة 128 جيجابايت ، والذى يتم استخدامه "فقط" لمدة تقل عن شهرين بنسبة 44٪.