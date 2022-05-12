شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WWE توقع صفقة لتطوير لعبة جديدة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتحدثت كبير مديري العلامات التجارية في WWE ، ستيفاني مكماهون ، عن أن 80٪ من جمهورها هم من هواة الألعاب، وتعتبر الشركة الألعاب أولوية وهي على استعداد لتوسيع هذا القسم باستخدام لعبة تقمص الأدوار الجديدة هذه، وفي أخبار الألعاب الأخرى ، وقعت EA صفقة جديدة مع Middle-earth Enterprises لتطوير لعبة Lord of the Rings الجديدة للأجهزة المحمولة.
أحدث لعبة في السلسلة الرئيسية هي WWE 2K22 التي تم إصدارها في مارس، وقد أعيد إطلاق المسلسل بعد أن أُجبر على أخذ استراحة لمدة عام بسبب الإطلاق الكارثي لـ 2K20. ذكر مكماهون أيضًا أن هذا التكتيك أثبت أنه ناجح جدًا للامتياز، وقالت أيضًا: "بعد قضاء أكثر من عام بقليل لتحسين محرك اللعبة ، عملنا جنبًا إلى جنب مع شركائنا في Take-Two Interactive ، واستمعنا إلى عملائنا والمعجبين ، واستعدنا ثقتهم من خلال تقديم لعبة التي فاقت توقعاتهم. حقق WWE 2K22 نجاحًا تجاريًا وحاسمًا ، حيث حقق أعلى درجات Metacritic على كل من منصات Xbox و PlayStation في تاريخ الامتياز ، حيث تمت مشاهدة أكثر من 5.6 مليون ساعة على Twitch حتى الآن ".