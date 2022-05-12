شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WWE توقع صفقة لتطوير لعبة جديدة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة World Wrestling Entertainment صفقة لتطوير لعبة مصارعة جديدة سيتم الكشف عنها رسميًا قريبًا، وستكون اللعبة القادمة لعبة مصارعة تمثيل الأدوار الرسمية، ووفقًا لتقرير صادر عن EuroGamer ، تم الكشف عن لعبة RPG المصارعة الجديدة هذه في آخر مكالمة أرباح للشركة.

وتحدثت كبير مديري العلامات التجارية في WWE ، ستيفاني مكماهون ، عن أن 80٪ من جمهورها هم من هواة الألعاب، وتعتبر الشركة الألعاب أولوية وهي على استعداد لتوسيع هذا القسم باستخدام لعبة تقمص الأدوار الجديدة هذه، وفي أخبار الألعاب الأخرى ، وقعت EA صفقة جديدة مع Middle-earth Enterprises لتطوير لعبة Lord of the Rings الجديدة للأجهزة المحمولة.