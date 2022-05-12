جوجل تعلن عن Pixel 6a وتصميم Pixel 7 وتشوق لتابلت جديد مع Pixel Watch – مؤتمر Google I/O 2022

Google Pixel 6a و Google Pixel 7 و Pixel Watch و Pixel Tablet، كان مؤتمر Google I/O 2022 اليوم دسمًا بشكل كبير، جوجل اليوم كان لديها العديد من النقاط لتعرضها من أبرزها هي الأجهزة الجديدة، حيث انه تم اطلاق جهاز بكسل 6a بشكل رسمي وبسعر جيد جدًا مع مجموعة مواصفات ممتازة، رأينا تصميم جوجل بكسل 7، جوجل قررت ان تعلن عن التصميم -وفقط التصميم- اليوم في المؤتمر وتركتنا لننتظر الهاتف في خريف هذا العام، ومن ثم الساعة الذكية الجديدة من جوجل التي ستُطلق مع البكسل 7 وقد تأكدنا من التسريبات التي ظهرت منذ فترة قريبة، نعم هي نفس الساعة التي تُركت في مطعم، وأخيرًا تابلت جوجل الجديد الذي لا نعرف عنه غير انه سيعمل بنظام اندرويد وسيصدر في عام 2023، جوجل قررت ان تسرب كل شيء بدلًا من ان ننتظر المسربين ليسربوا لنا لدرجة اننا ان انتظرنا 5 دقائق أخرى في هذا المؤتمر كانت جوجل ستعلن عن خطط 10 أعوام إضافية، في هذا المقال نتحدث معك عن الأجهزة التي تحدثت عنها جوجل فتابع معنا.

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هاتف Google Pixel 6a

تُعيد جوجل احياء سلسلة Pixel a من هواتفها بالهاتف الرابع في هذه السلسلة بتصميم قريب جدًا من تصميم Pixel 6 الأصلي، نفس الظهر الزجاجي بنفس مساحة الكاميرات الكبيرة، كل عام كانت هذه السلسلة تحمل بعض تضحيات الأداء فكانت تصدر بمعالج أضعف من السلسلة الأساسية لكن Pixel 6a يغير هذه القاعدة ويصدر بمعالج Google Tensor الموجود في الـPixel 6 الأصلي، ذلك مع بطارية بسعة 4400mah تقريبًا لا تدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع بقدرة 18 وات فقط، مع كاميرات ثنائية بالخلف بدقة 12MP في الكاميرتين بعدسة عادية وعدسة Ultrawide وكاميرا امامية وحيدة بدقة 8MP، ولكن أكبر تضحية في هذا الجهاز تكمن في الشاشة التي تتخلى عن معدل التحديث المرتفع ويمكن ان هذه هي النقطة الوحيدة الضعيفة في هذا الجهاز، Pixel 6a يصدر بسعر 450 دولار أمريكي فقط وبشكل مباشر هذا الهاتف جميل جدًا ويستحق الشراء من ناحية المواصفات، جوجل توعد المستخدمين بـ5 أعوام من التحديثات الأمنية لهذا الهاتف، نقطة أخرى جيدة في هاتف انا أراه جيدًا.

هاتف Google Pixel 7

لم تُعلن جوجل عن هذا الهاتف بل انها فقط أعلنت عن التصميم، كل عام كنا نرى من جوجل سيولًا من التسريبات لا تنتهي، كل المواصفات تُسرب ومن ثم بعض المزايا، غير ان الهاتف نفسه يمكن ان يتسرب، يا رجل لقد نساه احد الناس في سيارة أجرة قبل ذلك، جوجل اتخذت نهجًا جديدًا فصارت تعلن عن تصميم الجهاز وعن أبرز المتوقع منه في وقت مبكر، هذا العام ننتظر البكسل 7 في الخريف بالجيل الجديد من معالجات Tensor وتصميم مشابه لتصميم العام الماضي مع تحويل مساحة الكاميرات من الزجاج الى الألمونيوم.

تابلت Pixel Tablet

مع اتجاه جوجل لدعم الأجهزة اللوحية والشاشات الكبيرة في عالم Android خاصة بداية من Android 12L توقعنا ان تُصدر جوجل تابلت جديد بنظام اندرويد، خاصة مع انعدام منافسة اندرويد -الا سامسونج- في هذا المجال وفي هذا السوق، ليس هناك غير Galaxy Tab منافس للـiPad وكلنا نعلم كيف ان Apple تسيطر على هذا السوق بشكل كبير بدون منافسة، تابلت جوجل الجديد كل ما نعرفه عنه انه سيصدر في عام 2023 وانه سيعمل بنظام Android، أي تفاصيل أخرى سننتظر أي تسريبات عنها ان لم تسربها جوجل مبكرًا.

ساعة Google Pixel Watch

منذ ان اشترت جوجل شركة Fitbit ونحن ننتظر أي أخبار عن ساعة ذكية من جوجل، لا شيء، حتى ظهرت الساعة منذ فترة قريبة في احد المطاعم وظهر لها صور سابقة وRenders وتسريبات عديدة توحي بأن الساعة قادمة، جوجل قررت ان تعلن ان الساعة ستصدر قريبًا بالتعاون مع Fitbit فعلًا، ستعمل الساعة بنظام Wear OS وجوجل تعد بأن الساعة ستحمل العديد من المزايا الصحية وستكون خيارًا مثاليًا لكل من يهتم بلياقته البدنية وصحته، مميزات الساعات الذكية كثيرة ومنها وجود مساعد جوجل Google Assistant وامكانية التحكم في عناصر البيت الذكي واجهزته غير سائر مميزات الساعات الذكية، ونتمنى ان تكون جوجل قادرة على منافسة ساعة Apple Watch بهذه الساعة، حتى الآن اقوى ساعات اندرويد الذكية لازالت هي الـGalaxy Watch 4 فلنرى ما ستفعل جوجل.

Google I/O 2022 مؤتمر جوجل السنوي

كانت هذه كل اعلانات الـHardware من مؤتمر جوجل اليوم، جوجل تُعلن عن الكثير في مؤتمراتها ونقاط الـHardware هذا العام غنية بكل تأكيد، سواء نتحدث عن الساعة الذكية او التابلت او حتى الهواتف، منذ هاتف Pixel 6 ويبدو ان جوجل بدأت تحاول الدخول في منافسة سوق المستهلكين بدلًا من كونها تحلق في سماء الـSoftware بشكل أكبر، بكسل 6 هاتف جيد رغم بعض أخطاء السوفتوير به -في الواقع هناك اخطاء كثيرة لكن جوجل تعمل على اصلاحها- وقد تبدأ جوجل في تسطير سطور نظام Android Ecosystem الخاص بها وقد نرى اشتعال المنافسة بشكل أكبر بسبب دخول جوجل بقوة أكبر.