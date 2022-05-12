الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وتتراوح درجات الحرارة، غدا الخميس، على القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.