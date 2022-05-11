شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تفتتح أول متجر تجزئة "فعلى" لها فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، أول متجر لها على الأرض فعليا، وبالتحديد في مدينة بورلينجيم، بمنطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشركة افتتحت أولى متاجرها، لعرض منتجاتها من الأجهزة مثل نظارات الواقع الافتراضي والمعزز، بالإضافة إلى نظارات ذكية تنتجها.

ووفقا لما ذكره موقع "العربية"، افتتح المتجر أمام الجمهور الذي قد يرغب في تجربة منتجات الشركة من النظارات المختلفة وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، وسماعات الواقع الافتراضي.

وتحاول ميتا توسيع وتطوير عالم "ميتافيرس"، الذي أعلن عنه في العام الماضي مؤسس الشركة، مارك زوكربيرج، وأشار حينها إلى فكرة استخدام صور رمزية للأشخاص (أفاتار) في هذا العالم، يمكن أن تضاهي تماما كل ما يفعلونه في العالم الحقيقي، مثل الذهاب في رحلة أو حفلة موسيقية أو حضور اجتماعات العمل، وهو ما يُتوقع أن يكون القفزة الكبيرة المقبلة في تطور الإنترنت.

وتسعى الشركة لزيادة أرباحها، بعد أن سجلت أرباحا دون التوقعات خلال نهاية الربع الأخير من العام الماضي.