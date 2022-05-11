غوغل تكشف عن ميزة جديدة للبحث باستخدام الذكاء الصناعي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة غوغل التابعة لألفابت اليوم الأربعاء خططا لربط العالم الحقيقي وعالمها الرقمي للبحث والخرائط والخدمات الأخرى باستخدام التطورات الجديدة في الذكاء الصناعي.

وفي مؤتمر مطوري غوغل السنوي، قامت الشركة بعرض ميزة تتيح للمستخدمين التقاط فيديو لأرفف زجاجات النبيذ في متجر وتطلب من نظامها تحديد الخيارات تلقائيا من مصانع نبيذ معينة.

وقال برابهاكار راجافان نائب رئيس غوغل في إشارة إلى اختصار في لوحة مفاتيح الكومبيوتر يتيح العثور على شيء ما في مستند “هذا يشبه استخدام اختصار لوحة المفاتيح الخاص بالبحث من أجل العالم من حولك. يمكنك البحث في عالمك بأكمله، وطرح الأسئلة بأي طريقة وفي أي مكان”.

وفي وقت لاحق من العام الحالي، قالت غوغل إن خدمة الخرائط ستطلق عرضا لبعض المدن الكبرى يدمج صور التجول الافتراضي والصور الجوية “لإنشاء نموذج رقمي ثري للعالم”.

دعوى قضائية جديدة ضد غوغل

وقامت مجموعة “ماتش جروب” المالكة لخدمتي “تيندر” و”أوكي كيوبيد برفع دعوى قضائية ضد غوغل بتهمة استغلال الموقع المهيمن في سوق الهواتف الذكية، في أحدث حلقات تمرد مطوري التطبيقات ضد مجموعات التكنولوجيا.

وأوضحت “ماتش جروب” في بيان عنونته “إنهاء ضريبة غوغل”، أن المجموعة العملاقة “تهيمن وتتحكم بصورة شبه كاملة بسوق توزيع التطبيقات على أندرويد”، نظام التشغيل المحمول المعتمد على الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية في العالم.

وأشارت المجموعة المتخصصة في تطبيقات المواعدة إلى أن جوجل “استغلت قدرتها على حساب المستخدمين ومطوري التطبيقات بطرق مختلفة”.