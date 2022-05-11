شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة ستنضم إلى سباق الفضاء هذا الصيف بإطلاق أقمار صناعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم المملكة المتحدة أخيرًا إلى سباق الفضاء هذا الصيف بعد 70 عامًا من بدء البرنامج، حيث سيطلق موقع كورنوال قمرين صناعيين بحجم علبة الأحذية مجهزين بأحدث معدات وزارة الدفاع، وسيتم إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة على شكل مكعب ('cubesats') إلى الفضاء على متن صاروخ يسمى LauncherOne، والذي سيتم إطلاقه بنفسه من طائرة جامبو من Spaceport Cornwall، وهو جزء من مطار نيوكواي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستوفر أجهزة استشعار تصوير عالية التقنية بمجرد نشرها، مما يسمح لوزارة الدفاع (MoD) بمراقبة الأرض ومحيطاتها، كما أن ما يسمى بمهمة وزارة الدفاع "بروميثيوس -2" ستعزز "القدرات الدفاعية" وتمهد الطريق لـ "نظام اتصالات فضائي أكثر اتصالاً".

يعد ميناء Spaceport Cornwall واحدًا من ثلاثة موانئ فضائية في المملكة المتحدة تهدف إلى بدء إطلاق الأقمار الصناعية في عام 2022، بعد 70 عامًا من إنشاء برنامج الفضاء البريطاني في عام 1952.

ستستضيف Space Hub Sutherland في اسكتلندا إطلاق صاروخ يبلغ ارتفاعه 62 قدمًا يسمى Prime ابتكرته شركة الفضاء Orbex ومقرها Forres.

كما صُمم صاروخ Orbex الصديق للبيئة ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام ولا يترك حطامًا على الأرض أو المحيطات أو في الغلاف الجوي.

وأعلن ثالث ميناء فضائي في المملكة المتحدة، وهو SaxaVord Spaceport ومقره في Unst في جزر شيتلاند ، عن شراكة مع شركة Astra الأمريكية لتقديم خدمات الإطلاق للعملاء في وقت ما من هذا العام.

كما أن ميناء الفضاء كورنوال هو موقع إطلاق أفقي، مما يعني أنه يستخدم طائرة حاملة مثل بوينج 747، لعمليات الإطلاق قبل نشر الصواريخ عندما تكون الطائرة في الجو.