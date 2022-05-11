شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أخطاء قد تتسبب فى حظرك على واتساب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم واتساب بحظر المستخدمين إذا خالفوا القواعد الصارمة للخدمة، حيث تكمن المشكلة في أن معظم الناس لا يدركون حتى ما يجب فعله وما لا يجب فعله بالضبط، ويعد إرسال فيروس أو عملية احتيال عن قصد طريقة واضحة جدًا للتخلص من النظام الأساسي، لكن في بعض الأحيان قد تكون الأشياء التي قد تعتبرها بريئة مخالفة للقواعد.

ستعرف أنه تم حظرك من واتساب إذا ظهرت رسالة تقول: "رقم هاتفك محظور من استخدام واتساب. اتصل بالدعم للحصول على المساعدة."

إليك بعض الأشياء التي يجب عليك الابتعاد عنها.

1. إذا كنت تتسبب في ألم لكثير من الناس ، فقد يؤدي ذلك بشكل فعال إلى حظرك.

إذا ذهبت بعيدًا بما يكفي لدرجة دفع المستخدمين الآخرين للإبلاغ عنك ، فستبدأ في لفت انتباه واتساب لجميع الأسباب الخاطئة.

2. استخدام إصدارات غير رسمية من واتساب

هناك عدد من تطبيقات واتساب المقلدة التي تستخدم نفس النظام ، مثل GBWhatsApp و WhatsApp Plus.

لكن رؤساء واتساب لا يريدونك أن تستخدم هذه النسخ غير الرسمية.

إذا اكتشفوا أنك تستخدم أي شيء غير التطبيق الرسمي فسيتم حظرك.

3. إرسال الرسائل الخادعة

كلنا نحب الضحك ولكن هناك حدود.

إن نشر الأخبار الكاذبة والخداع هو أمر غير مقبول.

لذلك إذا تم الإبلاغ عن ذلك فأنت تخاطر بأن يتم حظرك.