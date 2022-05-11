شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه دعوى قضائية بشأن تغيير متجر Play المثير للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في مطالبة جميع تطبيقات أندرويد التي تُباع في متجر Play والتي تستخدم مدفوعات داخل التطبيق لاستخدام نظام فوترة متجر Google Play أو مغادرة المتجر، لم يسير هذا بشكل جيد مع Match Group ، مبتكر خدمات المواعدة بما في ذلك Tinder والمباراة التي تحمل الاسم نفسه.

وتقاضي الشركة حاليا جوجل بشأن الإجراءات الاحتكارية والمناهضة للمنافسة ، مدعية حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لأعمال شركة Match وتصف هذه الخطوة لإزالة تطبيقها.

وسمحت جوجل سابقًا لتطبيقات Match ، بما في ذلك Tinder، بإلغاء الاشتراك في استخدام نظام فوترة متجر Play، لكن الشركة غيرت رأيها في الأشهر الأخيرة، بدلاً من ذلك سيتطلب الأمر من جميع التطبيقات الموجودة في متجر Play والتي تدعم المدفوعات داخل التطبيق استخدام نظام فوترة Google Play دون خيار معالج مدفوعات تابع لجهة خارجية.

وسيؤدي هذا إلى استبعاد التطبيقات التي تبيع سلعًا مادية مثل Uber Eats و أمازون، ولكن تتورط في تلك التي تبيع سلعًا رقمية مثل تطبيقات Amazon's Audible و Kindle. بالنسبة لـ Match ، التي كان يُسمح لها سابقًا بتشغيل نظام الدفع الخاص بها جنبًا إلى جنب مع نظام Google ، تأتي هذه الخطوة بمثابة صفعة كبيرة.

"أقنعت جوجل المليارات حول العالم باستخدام نظام تشغيل أندرويد للأجهزة المحمولة بناءً على وعود بنظام بيئي مفتوح ومرونة وتركيز على المستخدم. من خلال تلك الوعود والتكتيكات المانعة للمنافسة المفصلة في هذه الشكوى، احتكرت جوجل بشكل غير قانوني السوق لتوزيع التطبيقات على أجهزة Android من خلال متجر Google Play الخاص بها - مما يجعلها اليوم الخيار الوحيد القابل للتطبيق الذي يتعين على مطور تطبيقات الهاتف المحمول الوصول إليه لمستخدمي Android ، وفقا لشكوى المحكمة حسبما نقل موقع Digitartlends.

وتسعى جوجل إلى القضاء على اختيار المستخدم لخدمات الدفع ورفع الأسعار على المستهلكين من خلال توسيع هيمنتها إلى السوق المنفصل لمعالجات الدفع داخل التطبيق على أندرويد، إنه يشترط توفر التطبيق على Google Play من خلال الاستخدام الحصري لمنتج معالجة الدفع داخل التطبيق، Google Play Billing ، حيث يمكنه فرض أسعار فوق التنافسية واستثمار البيانات الشخصية لمليارات مستخدمي التطبيقات الرقمية ".

أعلنت جوجل عن خطط لتشديد سياسة الفوترة المتساهلة سابقًا في متجر Play (مع بعض الاستثناءات) في عام 2020، لن يُسمح بعد الآن للتطبيقات التي لا تتبع هذه السياسة الجديدة بتلقي التحديثات قبل إطلاق متجر Play Store بالكامل اعتبارًا من يونيو.

قد يكون إجراء جوجل لهذا التغيير على متجر Play منطقيًا إلى حد كبير بالنسبة للنتيجة النهائية وجعله يتماشى مع Apple ، ولكن لا يمكن وصفه إلا بأنه صوت صماء وسوء التوقيت.

كانت لدى الشركة بعض النوايا الحسنة من المطورين لأنها كانت مختلفة عن Apple وسمحت بالاقتطاع من فئات التطبيقات المحددة - إلى جانب دعم متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية والتحميل الجانبي.

لكن مع مواجهة آبل لدعاوى قضائية حول العالم بسبب هذه المشكلة بالذات، اختارت جوجل أن تصبح مثل Apple.

وماتش ليس المطور الوحيد البارز الذي أظهر استياءه من جوجل بشأن هذه المشكلة. يقاضي Bandcamp جوجل بشأن التغييرات التي تجريها ، ويتحدىها في القضايا. تقوم أمازون ببساطة باستعراض قوتها السوقية هنا وتطلب من مستخدمي أندرويد استخدام المتصفح لإجراء عمليات شراء Kindle أو Audible.