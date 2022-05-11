شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تطرح مميزات جديدة لمستخدمى فوتوشوب على أجهزة أيباد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Photoshop أحد أكثر برامج أدوبي شيوعًا، حيث أن أولئك الذين يستخدمون جهاز iPad يجدون التطبيق مفيدًا إلى حد ما لتحرير صورهم، ومع ذلك ، كان Photoshop لسطح المكتب دائمًا أكثر ثراءً بالميزات من تلك الموجودة على iPad، حبق تقوم أدوبي بتغيير ذلك من خلال تقديم ميزات جديدة لتطبيقها على iPad، وفيما يلي جميع الميزات الجديدة التي سيحصل عليها مستخدمو iPad الآن في Photoshop:

-الملء الذكي للمحتوى في منشور مدونة ، قالت أدوبي إن Content-Aware Fill هي إحدى الميزات البارزة في Photoshop Desktop، "اليوم نجلب هذه الوظيفة إلى Photoshop على جهاز iPad ، بخطوة سهلة بنقرة واحدة تأخذ أي اختيار وتستخدم الذكاء الاصطناعي لملء محتوياته بناءً على محيطه." يمكن للمستخدمين جعل الكائنات المشتتة في الخلفية تختفي، أو مزج القطع الأثرية بسلاسة. يمكنهم أيضًا إزالة المتفرجين غير المقصودين في صورك ، وإزالة القطع الأثرية والغبار ، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من أدوبي.





إزالة الخلفية من أي صورةإحدى الأدوات المهمة في Photoshop هي القدرة على إزالة الخلفية من الصورة. أضافت أدوبي هذه الوظيفة إلى Photoshop على iPad. "لقد قدمنا ​​هذا الإجراء بنقرة واحدة إلى Photoshop على iPad لجعل عملك أسرع وأكثر دقة. قم بتبديل أي خلفية أو ضع موضوعك داخل صورة أخرى بسلاسة. ما عليك سوى فتح صورتك وتحديد "إزالة الخلفية" ضمن أداة lasso ، أو ضمن Quick Actions في لوحة الخصائص على الجانب الأيمن "، كما أشار أدوبي في منشور المدونة.

التون التلقائي واللون والتباين

في منشور المدونة ، قالت أدوبي إن بعض الإجراءات الأكثر شيوعًا التي يتخذها مستخدمو Photoshop عند فتح صورة على Photoshop Desktop هي تشغيل مجموعة من 3 أوامر - Auto Tone و Auto Contrast و Auto Color. "ستمنحك هذه الأوامر حلولًا بنقرة واحدة لتصحيح مشكلات الدرجة اللونية أو اختلالات الألوان، بحيث يمكنك اتخاذ الخطوات الإضافية لتعديل صورك ومتابعة عملك."

كما ترتبط بعض الميزات الأخرى التي تمت إضافتها إلى Photoshop على iPad بالخطوط. يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى جميع خطوط أدوبي التي يزيد عددها عن 20000 مباشرة داخل أداة الكتابة، يمكنهم أيضًا تحميل الخطوط المخصصة الخاصة بهم. تشمل الميزات الأخرى إعادة تسمية مستند السحابة الخاص بك أثناء تحريره، والقدرة على مزامنة مستند السحاب عند الطلب، وعرض الدبابيس والتعليقات التوضيحية التي تركها الآخرون على المستندات التي شاركتها من لوحة التعليق.