شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح تحديثا جديدا لتعزيز تجربة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت منصة واتساب، عملاق المراسلات الفورية، تحديثا يشمل جميع إصلاحات الأخطاء التي تم تنفيذها في الإصدارات التجريبية السابقة، والتي تم إرسالها إلى متجر Play.

وذكر موقع "وابيتانفو"، أن منصة واتساب تقوم بتحديثات متعددة لإصدارتها المختلفة على أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس بهدف تعزيز تجربة مستخدميها.

ونصح الموقع المستخدمين بالتحديث إلى الإصدار إذا لم يكن من مختبري الإصدار التجريبي، موضحا أنه إذا كان المستخدم أحد مختبري الإصدارات التجريبية فلا يجب عليه تحديث الإصدار.