شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل استخدام AT&T خدمات تحديد المواقع بمكالمات الطوارئ فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة AT&T الأمريكية، إنها أول شركة اتصالات تنشر التوجيه المستند إلى الموقع لمكالمات 911 عبر البلاد ، وهي ميزة تسمح للشركة بنقل مكالمات الطوارئ اللاسلكية إلى مركز الاتصال الصحيح بناءً على موقع GPS للجهاز. أضافت الشركة أن الميزة يجب أن تمكن الناقل من تحديد وتوجيه مكالمات 911 بدقة في حدود 50 مترًا من مكان إجراء المكالمة.

قامت AT&T بتوجيه المكالمات مسبقًا بناءً على موقع برج الخلية الذي التقط إشارة الاتصال ، وهي منطقة يمكن أن تغطي نصف قطر يصل إلى 10 أميال. هذا يعني أن مركز الاتصال على بعد أميال - أو حتى مدينة بأكملها - يمكن أن يتلقى مكالمتك ، مما قد يؤخر الوقت الذي تستغرقه خدمات الطوارئ للوصول إلى موقعك الدقيق حسبما نقل موقع The verege.

من الناحية النظرية من المفترض أن يساعد التوجيه المستند إلى الموقع في حل هذه المشكلة عن طريق توصيل المتصلين بمراكز الاتصال المناسبة لأسرع أوقات الاستجابة.

لن تستخدم AT&T الميزة لتتبع موقع الأجهزة المحمولة

كما أوضحت Fierce Wireless ، قالت AT&T إنها لن تستخدم الميزة لتتبع مواقع الأجهزة المحمولة وأنه يتم تشغيلها فقط عند إجراء مكالمة برقم 911. وأوضح متحدث باسم AT&T للمنفذ أن المرسلين فقط في سيتلقى مركز الاتصال معلومات موقعك.

في عام 2019 كشف تقرير صادر عن Motherboard أن شركات المحمول تعيد بيع بيانات مواقع المستخدمين التي انتهى بها المطاف في السوق السوداء ، وهي متاحة لصائدي الكفالة وصائدي المكافآت لشرائها.

لن يكون التوجيه المستند إلى الموقع متاحًا على مستوى الدولة للبدء. حتى الآن تم نشر الميزة في ألاسكا ، كولورادو ، هاواي ، أيداهو ، مونتانا ، أوريجون ، واشنطن ، وايومنغ ، كانساس ، إلينوي ، آيوا ، مينيسوتا ، داكوتا الشمالية ، ميسوري ، نبراسكا ، ساوث داكوتا ، وجوام.

تقول AT&T إنها ستضيف دعمًا لـ "مناطق إضافية" على مدار الأسابيع العديدة القادمة وتتوقع دعمًا على الصعيد الوطني "بحلول نهاية يونيو". في عام 2020 أعلنت T-Mobile أنها ستطلق التوجيه المستند إلى الموقع ؛ ومع ذلك لم يتم إتاحته على الصعيد الوطني حتى الآن.

في العام الماضي أمرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) AT&T و T-Mobile و Verizon بنقل معلومات الموقع الرأسي (المحور z) إلى مراكز الاتصال بهدف مساعدة المرسلين على تحديد الموقع الدقيق للمتصل من داخل بناء قصة. بعد تجاوز الموعد النهائي للنشر الذي حددته لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، تمنح الوكالة شركات النقل حتى 2 يونيو 2022 للتصديق على نشرها.