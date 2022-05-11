شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتبع الهواتف الضائعة باستخدام خرائط جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد من الطرق لحماية جهاز أندرويد الخاص بك من اللصوص، ولكن الأكثر وضوحًا هو ما تحت أنفك تمامًا، تدير جوجل تطبيقًا مجانيًا يتيح لك تتبع الأدوات في الوقت الفعلي في حالة فقدها أو سرقتها.

ما هى أداة "العثور على جهازي"؟

تستخدم الأداة التي يطلق عليها "العثور على جهازي"، إشارات GPS والمزيد لتحديد موقع أجهزتك من خلال وضع دبوس على خرائط جوجل.

يمكنك أيضًا استخدامه لتشغيل منبه من جهازك ومسح ذاكرته إذا وقع في الأيدي الخطأ.

يمكنك إدارة أجهزة متعددة باستخدام النظام الأساسي ، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمزيد.

تساعدك أداة "العثور على جهازي" في تحديد موقع جهاز أندرويد المفقود وقفله حتى تستعيده، وفقا لجوجل.

شاهد هاتفك أو جهازك اللوحي أو ساعتك على الخريطة، إذا لم يكن الموقع الحالي متاحًا، فسترى آخر موقع معروف."

تقدم آبل خدمة مماثلة تسمى Find My لأجهزة آيفون وآيباد وAirPods و Mac وغيرها حسبما نقل موقع ذا صن.

هذا لا يعمل مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي أنشأتها سامسونج أو جوجل.

كيفية استخدام "العثور على جهازي"

لاستخدام خاصية "العثور على جهازي" ، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك على سطح مكتب أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف آخر.

بعد ذلك افتح Google's Find My Device على للبحث فى أندرويد.

ستظهر لك خريطة يمكنها عرض مواقع أي أجهزة سجلت الدخول إلى حسابك في جوجل عليها.

للتنقل بين الأجهزة انقر فوق الرموز الموجودة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة أو انقر عليها، ويظهر مكان وجودهم بدبوس أخضر.

على اليسار لديك خيار تشغيل صوت أو مسح كل المحتوى من الجهاز.

إذا اخترت إصدار صوت تنبيه فستصدر الأداة رنينًا لمدة خمس دقائق، حتى إذا تم ضبطها على الوضع الصامت.

يتيح لك الخيار الثالث تأمين الجهاز الذي يقفله ويسجّل خروجك من حساب جوجل الخاص بك.

هذه طريقة جيدة لتأمين بياناتك إذا كنت تعتقد أن أداتك الذكية قد سُرقت.