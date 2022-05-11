شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تفكر فى تقليل الأموال التى تقدمها للمؤسسات الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقرير لصحيفة The Information نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن "ميتا" الشركة الأم لفيس بوك تدرس تقليل الأموال التي تقدمها للمؤسسات الإخبارية لأنها تعيد تقييم الشراكات التي أبرمتها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف التقرير نقلاً عن أشخاص، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لاحظ أن عددًا أقل من الأشخاص ينقرون على روابط لمقالات إخبارية منذ ترك دونالد ترامب منصبه، فيما لم ترد الشركة على طلبات التعليق على هذه الأنباء.

وقالت Meta الأسبوع الماضي إنها تبطئ نمو قوتها العاملة بعد أن سجلت أبطأ نمو في الإيرادات منذ عقد، وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إنها ستخفض التكاليف.