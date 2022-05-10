شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا توقف معظم إنتاجها فى مصنع شنغهاى بسبب مشاكل الإمداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة Tesla Inc معظم إنتاجها في مصنعها في شنغهاي بسبب مشاكل في تأمين أجزاء لسياراتها الكهربائية، وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، وهي الأحدث في سلسلة من الصعوبات التي يواجهها المصنع.

ويخطط المصنع لتصنيع أقل من 200 مركبة، وفقًا للمذكرة، وهو أقل بكثير من حوالي 1200 وحدة كان يبنيها كل يوم منذ فترة وجيزة بعد إعادة فتحه في 19 أبريل بعد إغلاق دام 22 يومًا، وقال مصدران مطلعان على الأمر في وقت سابق إن مشكلات الإمداد أجبرت المصنع على وقف الإنتاج.

ودخلت شنغهاي أسبوعها السادس من إغلاق COVID-19 المكثف الذي اختبر قدرة الشركات المصنعة على العمل وسط قيود صارمة على حركة الأشخاص والمواد، وخططت Tesla في وقت متأخر من الأسبوع الماضي لزيادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاق بحلول الأسبوع المقبل.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن خطط الإنتاج خاصة ، لم يتضح على الفور متى يمكن حل مشكلات التوريد الحالية، ولم ترد تسلا على الفور على استفسار للتعليق.

وقال شخصان مطلعان لرويترز يوم الاثنين إن أبتيف، المورد الرئيسي لأدوات الأسلاك لشركة تسلا، أوقف الشحن من مصنع في شنغهاي يزود شركتي تسلا وجنرال موتورز بعد اكتشاف إصابات بكوفيد -19 بين عمالها.

وينتج مصنع Tesla في شنغهاي، المعروف أيضًا باسم Gigafactory 3 ، طراز 3 سيدان ونموذج Y كروس للسوق الصيني وللتصدير، واستأنفت تسلا الإنتاج جزئيًا في مصنع شنغهاي في 19 أبريل بعد إغلاق لمدة 22 يومًا بسبب إغلاق المدينة بسبب COVID-19.

وكانت تسلا تهدف إلى زيادة الإنتاج في مصنعها في شنغهاي إلى 2600 سيارة في اليوم اعتبارًا من 16 مايو، حسبما ذكرت رويترز سابقًا، وشددت سلطات شنغهاي الإغلاق على مستوى المدينة الذي تم فرضه منذ أكثر من شهر على المركز التجارى الذي يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، وهي خطوة قد تمد القيود على الحركة خلال الشهر.