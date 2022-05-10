شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح رموز "NFTs" لمنصة انستجرام.. وقريبا إطلاقها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الشركة ستختبر المقتنيات الرقمية أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) على انستجرام بدءًا من هذا الأسبوع، حيث قررت Meta تقديم هذه الأصول الرقمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها حيث يشهد سوق NFT العالمي تباطؤًا.

وأكد زوكربيرج أيضًا أن عملاق التكنولوجيا سيبدأ في اختبار NFTs مع انستجرام وسيضيف قريبًا "وظائف مماثلة" على خدمة الشركة الأخرى - فيس بوك.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة أيضًا أن الواقع المعزز NFTs سيكون متاحًا على انستجرام Stories عبر Spark AR بحيث يمكن للمستخدمين "وضع الفن الرقمي في المساحات المادية".

واستخدم رئيس انستجرام Adam Mosseri مقطع فيديو لتأكيد ظهور NFTs في موجز الأخبار والقصص والرسائل لمجموعة صغيرة من المستخدمين الأمريكيين، وذكر أيضًا أن المقتنيات الرقمية ستعرض أيضًا تفاصيل مثل اسم منشئ ومالك NFT.

وأضاف موسيري أيضًا أن "حفنة من المبدعين والمُجمعين الأمريكيين الذين سيكونون قادرين على مشاركة NFTs على انستجرام" كما أكد أنه لن تكون هناك رسوم على "نشر أو مشاركة مقتنيات رقمية على انستجرام".

كيف يمكن أن يساعد انستجرام في مبيعات NFT؟

واستخدم Mosseri أيضًا نفس الفيديو للإقرار بأن تقنيات NFT وتقنيات blockchain وWeb3 يمكن استخدامها على نطاق واسع لتوزيع الثقة والقوة، ومع ذلك، كان يشعر بالقلق لأن "انستجرام هو في الأساس منصة مركزية"، وأضاف موسيري أن انستجرام الذي يدعم NFT قد يزيد أيضًا من شعبية التكنولوجيا.