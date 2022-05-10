علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين ترسل سفينة شحن فضائية إلى محطتها المدارية

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الفضاء الوطنية الصينية سفينة الشحن الفضائية "تيانجو-4" لتلتحم قريبا بالمحطة المدارية الصينية، وتم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانجين-7" لإيصال "تيانجو-4" إلى المدار وجرت عملية الإطلاق في الساعة 01:56 بتوقيت بكين من قاعدة وينتشانج الفضائية، على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان.

 

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، ستوفر "تيانجو-4" كل ما هو ضروري لرواد الفضاء، الذين سيتم إرسالهم إلى المحطة في أوائل يونيو.

 

ويمكن لسفينة الشحن "تيانجو-4" إيصال ما يصل إلى 6.9 طن من احتياجات رواد الفضاء إلى المدار.

 

يذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلق على بعد 400 كم فوق الأرض وتتسع لـ3 رواد فضاء.

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MO Nasa

MO Nasa

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