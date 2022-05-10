شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون: أليكسا يمكنها الإجابة على الأسئلة النسائية الشائعة عن انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المساعد الصوتي أليكسا من أمازون جهاز مدعم بالمعرفة حول الموضوعات الصحية التي تتراوح من أعراض جدري الماء إلى كيفية تخفيف الصداع النصفي، والآن تعاونت أمازون مع موقع الويب Menopause Matters لتقديم إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول انقطاع الطمث.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لمستخدمي أليكسا في المملكة المتحدة طرح أسئلة بما في ذلك "ما هي العلاجات المتاحة لانقطاع الطمث؟" و"ما هو انقطاع الطمث؟" و"ما هي فوائد أو مخاطر العلاج بالهرمونات البديلة لانقطاع الطمث؟".

وتأتي هذه الأخبار وسط تحذيرات من أن النساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث غالبًا ما يتم تشخيصهن بشكل خاطئ بالاكتئاب، لأن الأطباء العامين لا يعرفون كل الأعراض، وانقطاع الطمث هو حدث رئيسي في الحياة، إيذانا بنهاية دورة الحياة الإنجابية.

وقالت الدكتورة هيذر كوري مؤسس Menopause Matters، "أصبح موضوع انقطاع الطمث الآن طبيعيا أكثر كموضوع للمحادثة بين الأفراد، وأصبح معروفًا بشكل متزايد كجزء من الصحة المهنية في مكان العمل، ونحن نرى أنه من الأهمية أن تكون المعلومات الصحيحة والدقيقة متاحة لجميع المعنيين".

وتعد الهبات الساخنة والمزاج السيء وصعوبة النوم من الآثار الجانبية الشائعة لانقطاع الطمث، ويحدث هذا خلال فترة الانتقال قبل انقطاع الطمث، والمعروفة باسم فترة ما قبل انقطاع الطمث.

ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عقد من الزمان وتسبب الحساسية ورائحة الجسم والدوخة وتململ الساقين وفقدان الثقة ونوبات الهلع.