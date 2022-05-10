نظام IOS يمنح واتساب ميزة طال انتظارها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - أفادت تقارير تقنية بتفعيل تحديث جديد على تطبيق واتساب لمستخدمي أنظمة iOS يدعم زيادة عدد أعضاء مجموعات المحادثات على تطبيق الدردشات الفورية.

وكشفت مدونة تطبيق الواتساب عن إتاحة زيادة أعضاء مجموعة الدردشة بشكل تدريجي لدى مستخدمي أنظمة iOS خلال الفترة القادمة، على أن يصل عدد الأعضاء في المجموعة إلى 512 عضوا.

وذكرت المدونة أيضا عن أن التحديث سيشمل دعم لذاكرة حفظ الملفات عبر التطبيق يصل لحجم 2 جيجا بايت.

ذلك مع تعزيز أنظمة الأمان للمستخدمين، وستتاح هذه التحديثات للعالم أجمع، باستثناء البرازيل، التي ستتاح بها هذه التحديثات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

ميزة انتظرها عشاق مكالمات الفيديو

كما أعلنت شركة “واتساب” المملوكة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا) عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق التراسل الفوري، لتحسين خدمة مكالمات الفيديو.

وتسمح الميزة الجديدة بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 32 شخصا، مقابل 8 أشخاص فقط سابقا (الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة بمكالمات الفيديو في واتساب)، مما يعني أن الميزة الجديدة ضاعفت الرقم 4 مرات.

وبهذا الارتفاع، يقترب “واتساب” من منافسة تطبيقات محادثات الفيديو الأخرى مثل “زووم”.

ونشر موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع أخبار “واتساب” تحديثا من موقع “واتساب” يتضمن إشارة إلى أمور جديدة طرأت على التطبيق، ومن ضمنها أن مكالمات الفيديو يمكنها أن تستوعب حتى 32 شخصا، مع إضافة على خلفية مكالمات تظهر فيه فقاعات متتالية، ووصول سريع إلى المفضلات في معرض الصور.

المكالمات الصوتية والرسائل

وفي المكالمات الصوتية الجماعية ثمة إضافات أخرى مثل خلفية جديدة وتظليل على صورة المتحدث في المكالمة، مع تصميم على شكل أمواج الصوت، كما في الإذاعات.

وأجرى تطبيق واتساب تحديثا على خدمة الرسائل الفورية مطلع الشهر الجاري، في إطار محاولة حماية الخصوصية، في أثناء استخدام الرسائل التي تختفي ذاتيا.

وكان “واتساب” أضاف العام الماضي خدمة الرسائل التي تختفي تلقائيا، وتتيح حذف الرسائل بعد فترة محددة من الوقت.

لكن إذا كان المستخدم يشغّل خدمة (auto-saving)، أي الحفظ التلقائي للوسائط مثل الصور والفيديوهات، يمكن أن تبقى وسائط الرسائل في التطبيق.

ويمثل هذا الأمر خرقا للخصوصية، لذلك قرر “واتساب” إجراء تغيير.