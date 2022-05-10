شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أبل تطور شاشات OLED للهواتف القابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل بدأت في إنتاج شاشات OLED التي لا تستخدم "المستقطب"أو الفلاتر الضوئية، فوفقًا لتقرير صادر عن TheElec ، فإن إزالة "المستقطب" ستساعد الشركة على صنع ألواح أرق تكون مثالية للأجهزة القابلة للطي.

و كانت سامسونج أول شركة توفر لوحة OLED بدون مستقطب ويمكن ملاحظتها في هاتفها الذكي القابل للطي من الجيل الحالي سامسونج Galaxy Z Fold 3، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، تعمل المستقطبات على تحسين رؤية الشاشة لأنها تسمح فقط للأضواء في اتجاهات معينة بالمرور.

ويقلل استخدام المستقطبات من السطوع ويعوق كفاءة إضاءة اللوحة، وللحصول على ألوان أكثر وضوحًا ، استخدم العملاق الكوري طبقة تعريف بكسل سوداء فوق مرشح اللون على تغليف الفيلم الرقيق، وقد استخدمت الشركة مادة بوليميد مختلفة لطبقة تعريف البكسل الأسود.

وعادةً ما تصنع أبل لوحات OLED لأجهزتها من سامسونج و LG و BOE وغيرها، ووفقًا لتقرير سابق، دخلت أبل أيضًا في شراكة مع LG لتطوير لوحة عرض OLED قابلة للطي مع غطاء زجاجي فائق النحافة للأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المستقبلية.

ويشاع أيضًا أننا قد نضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً لرؤية أول ايفون قابل للطي حيث يقال إن شركة أبل تختبر جهازًا جديدًا بشاشة 9 بوصة قابلة للطي، ووفقًا للتغريدات القديمة التي كتبها محلل أبل المعروف Ming-Chi Kuo، يعمل عملاق التكنولوجيا على منتج بشاشة OLED قابلة للطي و PPI بين iPhone و iPad ، للتحقق من التقنيات الرئيسية.