شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تعلن عن طاقم رحلتها للسياحة الفضائية شبه المدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Blue Origin عن هويات الأشخاص الستة التاليين الذين ستطلقهم في رحلة للسياحة الفضائية، فإن الركاب الستة في مهمة NS-21 يشملون على طيار فضاء سابق على متن مركبة الفضاء New Shepard التابعة للشركة، وأول امرأة مكسيكية المولد تزور الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه على عكس الرحلات الفضائية الأربع السابقة للشركة، لم يتم إدراج أي مسافر مشهور ضمن المجموعة، وكان من المفترض أن يطير نجم برنامج "ساترداي نايت لايف" بيت ديفيدسون على متن أحدث مهمة لشركة Blue Origin، والمعروفة باسم NS-20، لكنه تراجع بسبب تعارض في الجدول الزمني بعد تغيير تاريخ إطلاق المهمة.

لم تعلن الشركة بعد عن موعد الرحلة لمهمة NS-21، ولم تكشف عن المبلغ الذي دفعه الركاب، وتضم الرحلة شخصًا من برنامج رواد فضاء المواطن غير الربحي برعاية Space For Humanity والذي ينقل الأفراد إلى الفضاء مجانًا بعد عملية التقديم.

سيشارك كل من إيفان ديك أول شخص يطير على متن مركبة فضائية New Shepard مرتين، بعد أن كان مشاركًا في مهمة NS-19 في 11 ديسمبر 2021، وهو طيار ومهندس ومستثمر، وكاتيا إشازاريتا، المولودة في جوادالاخارا، أول مكسيكية المولد تزور الفضاء، وأمضت ما يقرب من أربع سنوات في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية في جنوب كاليفورنيا، حيث عملت في مهمات فضائية بما في ذلك مركبة المثابرة على المريخ، ومركبة كليبر التي ستنطلق باتجاه قمر كوكب المشتري أوروبا في عام 2024.

كما ينطلق هاميش هاردينج هو رئيس شركة الطائرات النفاثة Action Aviation، وهو يحمل العديد من الأرقام القياسية العالمية في مجال الطيران، وكذلك فيكتور كوريا هيسبانها الذى يبلغ 28 عامًا، مهندس إنتاج مدني من ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، وهو أيضًا ثاني برازيلي يطير في الفضاء.

ويسافر كل من جيسون روبنسون، مؤسس شركة عقارات تجارية، ويدرج نفسه على أنه غواص شغوف بالمعدات والغوص بالمظلات مع مجموعة متنوعة من الأنشطة المغامرة، وذلك بجانب فيكتور فيسكوفو فيكتور، وهو أحد مؤسسي شركة استثمار الأسهم الخاصة Insight Equity.