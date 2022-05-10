بالفيديو.. شركة “Roborock” تكشف عن المكنسة الروبوت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 04:09 مساءً - كشفت شركة “روبوروك” “Roborock” عن المكنسة الروبوتية S7 MaxV Ultra الجديدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن المكنسة الفاخرة الجديدة تأتي مزودة بوحدة Empty Wash Fill Dock للتنظيف الذاتي، التي تقوم بعملية الإفراغ التلقائي للغبار والأتربة، بالإضافة إلى وظيفة الصيانة الأوتوماتيكية لوظيفة المسح.

وبالإضافة إلى وظيفة ملء الخزان بمياه مسح جديدة، تشتمل الوظائف الجديدة على ميزة التنظيف التلقائي للممسحة الموجودة على الجانب السفلي من المكنسة الروبوتية.

وبفضل نظام المسح VibraRise فإن المكنسة تقوم بعملية المسح بشكل تام، علاوة على أنها تقوم بوظيفتها بشكل مستقل على فترات أطول دون الحاجة إلى إفراغها وإعادة ملئها بانتظام.

وتتحرك المكنسة الروبوتية التنظيف الذكي في الغرفة عن طريق نظام LiDAR، علاوة على أنها تتجنب العقبات بشكل موثوق عن طريق نظام ReactiveAI 2.0.

وتتيح الكاميرا الأمامية للمستخدم إمكانية إلقاء نظرة على المنزل أو التواصل مع الأطفال والحيوانات الأليفة، وتعمل المكنسة الروبوتية بقدرة 5100 باسكال وتشتمل على وظيفة حماية الأطفال والعديد من الوظائف الذكية الأخرى.

مكنسة بمحطة شفط

وقبل عدة أيام أطلقت شركة روبوروك “Roborock ” المكنسة الروبوتية Q7 الجديدة المجهزة بمحطة شفط.

وتسمح محطة الشفط للجهاز بالتنظيف لفترة أطول دون تدخل المستخدم.

وأوضحت الشركة الصينية أن محطة التفريغ الأوتوماتيكي Pure تتيح وقت تشغيل يصل إلى سبعة أسابيع؛ حيث يعتمد نطاق كيس الغبار سعة 2.5 لتر للمحطة الأساسية بشكل كبير على درجة الاتساخ وأيضا كثافة الاستخدام.

وتتم عملية الملاحة بواسطة تقنية LiDAR بهدف التخطيط السريع وتجنب الاصطدام. ويمكن للمكنسة أيضا تخزين الإجراءات الروتينية وتنفيذها، وكذلك التحكم في وظائفها عن طريق الأوامر الصوتية.

وقبل نحو شهر أطلقت شركة “سمارت مي” “Smartmi” المكنسة الروبوتية A1 الجديدة، التي تمتاز بتصميم مبتكر، إذ إنها تشتمل على أسطوانة فرشاة في الجهة الأمامية، بخلاف ما هو شائع في الموديلات الأخرى.

وأوضحت الشركة الصينية أن أسطوانة الفرشاة تدور بسرعة تبلغ 1600 لفة في الدقيقة، وبالتالي تزيل الغبار بشكل فعال أو توجهه إلى الفوهة، ولتعمل المكنسة بعد ذلك بضغط يصل إلى 4000 باسكال.

وتتمتع المكنسة بخاصية التنظيف الذاتي بدون محطة، ولهذا الغرض يتم توجيه المياه العذبة إلى الأسطوانة الناعمة، لتتم عملية تجفيف الأسطوانة بعد ذلك بواسطة تيار هوائي.