معركة “تويتر” تتصاعد.. إيلون ماسك يتراجع أمام إصرار أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ اللحظة الأولى التي تحدث فيها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن نيته في الاستحواذ على تويتر وحتى لحظة نجاح الصفقة، وهو يؤكد رغبته في أن يصبح تويتر منصة تتمتع بحرية الرأي بشكل مُطلق، وأن ذلك هو ما سيسمح للمنصة بالتطوّر والاستمرارية، دون خسارة أي من جمهورها.

وفي هذا الإطار وصف ماسك نفسه سابقًا بأنه “مطلق لحرية التعبير”، وتركت تعليقاته موظفي تويتر وآخرين يتساءلون عما إذا كان سيخفف من قواعد المنصة بشأن المحتوى المسموح به.

لم يرق للسياسيين

لكن يبدو أن هذا الكلام لم يرق لكثير من القيادات السياسية حول العالم وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض حيث أبدوا تخوفهم من نية “ماسك” إطلاق العنان لتويتر دون أي ضوابط.

وحذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون، ماسك من التراخي الشديد في تعديل المحتوى في تعليقات لصحيفة “فايننشال تايمز”. وقال بريتون للصحيفة إنه يريد أن يطلع على خطط ماسك وأن يكون هناك مزيد من الإشراف على المحتوى بشكل مريح.

وأوضح: “نحن نرحب بالجميع. نحن منفتحون ولكن بشروطنا”. وقال المفوّض إن رسالته لإيلون أن للاتحاد الأوروبي قواعد يجب احترامها، وأن هي ما سيتم الالتزام به وليست قواعد ماسك.

وقال بريتون إنه إذا فشل تويتر في الامتثال، فقد يفرض الاتحاد الأوروبي غرامة على الشركة بنسبة 6% من إيراداتها السنوية أو حتى حظرها من العمل في أوروبا بالكامل. بالإضافة إلى النص على كيفية قيام الشركات بمراقبة المحتوى غير القانوني والضار، تحتوي DSA على تشريعات من شأنها إجبار شركات التكنولوجيا على فتح خوارزمياتها للرقابة.

امتثال ماسك

ويبدو أن ماسك امتثل لهذه التحذيرات ففي تغريدات حديثة، قال الملياردير الأمريكي والمالك الجديد لمنصة “تويتر” إيلون ماسك، إنه “متوافق تماما” مع القواعد الأوروبية الجديدة الشاملة لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن ماسك صادق على قانون أوروبي رئيسي ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع فيديو مع مفوض الاتحاد الأوروبي البارز والمنظم الرقمي، تييري بريتون بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وفي الفيديو، قال بريتون، إنه التقى إيلون ماسك لشرح أدق النقاط في قانون الخدمات الرقمية المعروف باسم (DSA)، وهو قانون قادم يفرض معايير أعلى للإشراف على المحتوى على منصات التكنولوجيا.

وعندما سأله بريتون عما إذا كان يشعر أن القانون الجديد “يتناسب تماما” مع الطريقة التي يعتقد بها “ماسك” أنه يجب تشغيل المنصات، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه “متوافق تماما مع ما نفكر فيه ويتضمنه القانون الجديد”.

وأضاف ماسك: “أتفق كثيرا، لقد كانت مناقشة رائعة وأعتقد حقًا.. أتفق مع كل ما قلته.. حقا، أعتقد أننا نمتلك نفس الآراء كثيرا، كما تعلمون، أي شيء يمكن لشركتي القيام به سيكون مفيدا لأوروبا، نريد أن نفعل ذلك”.

ورد ماسك لاحقا على تغريدة بريتون التي تحتوي على الفيديو، مكررا انعكاساته الإيجابية على التبادل.

وكتب ماسك في تغريدة “لقاء رائع.. نحن متشابهون إلى حد كبير”.

وفي وقت سابق، قال إيلون ماسك سابقا إنه يريد فتح “حرية التعبير” على “تويتر” من خلال تسهيل تطبيق سياسات تعديل المحتوى، لكنه قال أيضا إنه يخطط للمنصة للالتزام بالقوانين واللوائح المحلية الخاصة بالتعبير – وإذا رغب المواطنون في التقدم بطلب قواعد مختلفة للمنصات، يمكنهم القيام بذلك عبر هيئاتهم التشريعية.