شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاتل قبل أن يرى النور وأمه بـ"رحمين".. 7 معلومات عن سمك قرش النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم المحيطات والبحار وقانون الطبيعة، دائما الأقوى يكون هو الأكثر سيطرة، ربما علمته الطبيعة أن يأخذ حقه لأن البقاء للأقوى، لكن أيضا عالم البحار مليء بالمخلوقات التي تمتلك جينات مفترسة منها أسماك القرش النمر.

يطلقون عليه ببر البحر، و يتسيد عالم المحيطات من المفترسات البحرية الطبيعة المختلفة تبدأ من الأم ذات الرحمين. أم السمك القرش النمر لا تكتفى بذكر واحد وإنما تتشارك فى عملية التزواج مع ذكرين لا تتوقف الغرابة في هذا الكائن عند هذا الأمر وانما تتصارع الأجنة من أجل البقاء فى رحم الأم وبمجرد أن تظهر له أسنان وأعين في رحم الأم يبدأ في التهام بعضهم البعض ولا يتبقى سوى زوجين فقط فترة الحمل في الاجنة تستمر لمدة 12 شهرا لا يتبقى من كمية البيوضات والأجنة سوى اثنين يكونان الأقوى والأشرس بعد الولادة الأم تتركهم وترحل لانهم لا يحتاجونها

خلال هذا التقرير نرصد 7 معلومات عن هذا النوع من الأسماك..