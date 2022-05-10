شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تمنح المهندسين فى الصين مزيدًا من المسئولية فى إدارة عمليات التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح شركة آبل المهندسين المقيمين في الصين مزيدًا من المسؤولية في إدارة عمليات تصنيع الأجهزة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، قبل الوباء، أرسلت شركة Apple بشكل متكرر مهندسين مقيمين في الولايات المتحدة إلى البلاد للمساعدة في الإشراف على التنمية، لكن التقرير يقول إن الشركة تعتمد الآن بشكل أكبر على المهندسين المقيمين في الصين نظرًا للقيود الحدودية المتزايدة بسبب COVID-19.

ومع ذلك لا يزال مهندسو شركة Apple في الولايات المتحدة يشاركون في جهود التطوير الخارجية عن بُعد، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال:

اعتمد صانع iPhone أيضًا بعض التقنيات ، بما في ذلك البث المباشر، والتي تساعد الموظفين الموجودين في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، على متابعة ما يحدث في أرضيات المصانع في الصين عن بُعد، على حد قول الأشخاص. قال أحد الأشخاص إن شركة Apple استخدمت أجهزة iPad للتواصل وأدوات الواقع المعزز لمساعدة الخبراء الفنيين في كوبرتينو على التحقق من مشكلات المصنع حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ولا تزال "القرارات الرئيسية" وتصميم المنتجات تتم بشكل أساسي في المقر الرئيسي لشركة Apple في كوبرتينو بكاليفورنيا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

تشتهر Apple بإتقانها لسلسلة التوريد، ويقع العديد من المصانع التي تعتمد عليها في التصنيع في الصين. لكن النقص العالمي في الرقائق والاضطرابات المرتبطة بـ COVID-19، بما في ذلك عمليات الإغلاق في الصين، قد ألقى ببعض الثغرات الرئيسية في عمليات الشركة - لدرجة أن الرئيس التنفيذي تيم كوك قال في مكالمة أرباح الشركة للربع الثاني من العام إنها تتوقع تحقيق إيرادات " في حدود 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الحالي.

تشير الشائعات إلى أن الشركة تعمل على العديد من المنتجات الجديدة لهذا العام، بما في ذلك تشكيلة iPhone 14، وMacBook Air المعاد تصميمه (على الرغم من اختلاف التقارير حول ما إذا كان سيحتوي على معالج M1 أو M2)، والجيل الثاني من AirPods Pro. ليس من الواضح ما إذا كان تطوير هذه المنتجات قد تباطأ على الرغم من تعديلات Apple، وإذا استمرت الاضطرابات فهناك دائمًا احتمال أن تفرج Apple عن بعضها في وقت متأخر عما كان متوقعًا.