5 استخدامات للحواسيب القديمة مع نظام لينكس

نمتلك جميعًا حواسيب قديمة في منازلنا أو مكاتبنا، وذلك لأنه في بعض الأوقات يكون الإبقاء على الحاسوب القديم أمرًا مناسبًا أكثر من التخلص منه تمامًا، وتأتي أنظمة لينكس لحل هذه المشكلة تحديدًا.

وتترك هذه الحواسيب لفترات طويلة دون استخدام مكونة ما يعرف بالنفايات الإلكترونية، وهي تسبب ضررًا كبيرًا للكوكب سواءً تركتها في منزلك ملقاة على الأرض أو القيتها في أي مكان لتجميع النفايات والتخلص منها، ولكن ماذا إن قلت لك بأن هناك طريقة مناسبة تمكنك من الاستفادة من هذه الحواسيب دون التخلص منها؟

تستطيع بكل سهولة تثبيت الأنظمة على أي حاسوب قديم تمتلكها، واستخدام النظام مباشرةً عبر هذا الحاسوب لتتمكن من الاستفادة من الميزات المتنوعة الخاصة بالنظام، بالإضافة إلى الحاسوب القديم الخاص بك، وإليكم مجموعة من الأسباب التي قد تدفعك لاستخدام النظام مع الحواسيب القديمة بدلًا من أنظمة ويندوز إلى جانب مجموعة من الاستخدمات للحواسيب القديمة.

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توزيعات لينكس الخفيفة مناسبة للحواسيب القديمة مهما كانت مواصفاتها

يمتلك النظام مجموعة كبيرة ومتنوعة للغاية من التوزيعات التي يمكنك استخدامها بكل سهولة مع أي حاسوب قديم تمتلكها سواءً كان هذا الحاسوب بمواصفات قوية أو مواصفات ضعيفة، وتناسب هذه التوزيعات الحواسيب القديمة من ناحية متطلبات التشغيل أو متطلبات التثبيت مثل الحمايات الأمنية وغيرها من الأمور.

وتستخدم هذه التوزيعات الذواكر العشوائية الصغيرة الموجودة في الحواسيب القديمة بسهولة وتساعدك على الاستفادة من المميزات المتنوعة الخاصة بها دون الحاجة إلى ترقية أي مكونات داخل هذه الحواسيب بعكس أنظمة ويندوز أو ماك.

وتطلب أنظمة ويندوز مجموعة من المواصفات التي يجب أن تكون في حاسوبك لتتمكن من تشغيلها، ويطلب ويندوز 11 معالجًا حديثًا وأحدث من الجيل الثامن من المعالجات من أجل يعمل بشكل جيد، وإلا فإن النظام لن يتم تثبيته بشكل كامل على حاسوبك.

لذلك إن كنت تمتلك حاسوبًا قديمًا فإنه من الأفضل أن تقوم بتثبت النظام مباشرةً على هذا الحاسوب واستخدامه عليه بدلًا من البحث عن أنظمة ويندوز تعمل عليه أو محاولة ترقية الحاسوب وترقية مواصفاته.

استخدام الحاسوب القديم مع لينكس كجهاز بث للوسائط

يمكنك تثبيت نظام لينكس على أي حاسوب قديم تمتلكه كما قلنا سابقًا، ومن ثم تقوم بتوصيل مجموعة من الأقراص الصلبة الخارجية بهذا الحاسوب لتتمكن من بث جميع محتويات الأقراص الصلبة والحاسوب إلى شبكة الإنترنت الخاصة بك وعبر أي جهاز تمتلكه متصل بالشبكة.

وتعمل هذه الطريقة بشكل مشابه لأجهزة NAS المميزة التي تعتمد على التخزين الشبكي وتوصيل الحواسيب والأجهزة المختلفة بهذه الشبكة والوصول إلى المقاطع والصور المخزنة في هذا الحاسوب مباشرةً دون الحاجة إلى استخدام أي حاسوب آخر.

وتفيدك هذه الطريقة بشكل كبير في حالة كنت تمتلك أكثر من شاشة تلفاز أو أكثر من هاتف ذكي وترغب في الوصول إلى جميع صورك بسهولة عبر أي جهاز تمتلكه أو أي حاسوب تمتلكه دون خسارة هذه الصور أو الحاجة لنقلها إلى الحاسوب أو الجهاز الذي تستخدمه.

نظام لينكس بديل مناسب لحواسيب كروم بوك

تعتمد الكثير من المؤسسات التعليمية حول العالم على حواسيب كروم بوك المحمولة، لصغر حجمها وخفة وزنها وقلة ثمنها، وتقوم بتوزيع هذه الأجهزة أو جعل التلاميذ يقتنونها مباشرةً.

ويمكنك استبدال هذه الأجهزة بأنظمة لينكس حتى إن قمت بتثبيتها على حاسوب شخصي قديم تمتلكه في منزلك، وذلك لأن أنظمة كروم بوك الحديثة مبنية في الأساس على نواة لينكس مفتوحة المصدر، لذلك تستطيع تثبيت جميع تطبيقات النظام واستخدام جميع ميزاته عبر نظام لينكس دون الحاجة لشراء حاسوب قديم.

توصيل كاميرات المراقبة وأجهزة المراقبة مباشرةً بحاسوب لينكس

تعمل أغلب كاميرات المراقبة عبر وحدة معالجة صغيرة يتم توصيلها بشاشة صغيرة من أجل عرض كل ما تصل له شاشة المراقبة على الشاشة الكبيرة الخاصة بك، ولكن هل تعرف بأنك تستطيع توصيل هذا الجهاز بحواسيب لينكس وعرض محتوياته مباشرةً عبر الحواسيب؟

يمكنك القيام بذلك مع مجموعة معينة من كاميرات المراقبة وأجهزة المعالجة الخاصة بها، وتساعدك هذه الطريقة على الوصول إلى بيانات جهاز المراقبة الخاص بك بشكل سريع والاستفادة من جميع التفاصيل المتعلقة به.

ويمكنك أن تجد الكثير من الاستخدامات المختلفة لحواسيب لينكس والحواسيب القديمة بحسب نوع استخدامك الشخصي الذي تحتاجه، فمثلًا إن كنت مبرمجًا فيمكنك استخدام حواسيب لينكس لتجربة البرامج الخارجية عليها كما ترغب.

ويمتلك نظام لينكس الكثير من الاستخدامات والتطبيقات المختلفة التي تجعله مشابهًا لحواسيب ويندوز المختلفة، لذلك يمكنك استخدامه والاستفادة منه بشكل كامل.

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