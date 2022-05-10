نزيف سوق الكريبتو يتواصل.. بيتكوين وإثير أبرز الخاسرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - لم يتوقف نزيف الخسائر في أسواق العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لكن قلصت الخسائر التي منيت بها خلال تعاملات أمس.

وفيما يشبه المذبحة، تعرضت العملات المشفرة لهبوط حاد خلال التعاملات المسائية أمس الإثنين، وبرزت بيتكوين وإثير كأبرز العملات المتضررة، بعد خسائر تخطت نسبة الـ10%.

ووفقا لـ”فوربس”، شارك المليارديران وارن بافيت وتشارلي مونجر بعض الكلمات القاسية حول العملة المشفرة في اجتماع المساهمين السنوي في شركة بيركشاير هاثاواي يوم السبت الماضي، حيث قال بافيت: “إذا أخبرتني أنك تمتلك كل عملات بيتكوين في العالم وعرضتها عليّ مقابل 25 دولارًا، فلن آخذها، ماذا عساي أفعل بها؟”.

ورغم المخاوف وعدم اليقين في السوق، فإن اهتمام المؤسسات وحاملي العملات المشفرة على المدى الطويل لا يزال قويًا.

معاناة منذ رفع الفائدة

وتعاني العملات الرقمية المشفرة منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة على الدولار 50 نقطة أساس، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين لسحب أموالهم من بيتكوين وضخها في الدولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، خصوصا وسط توقعات بهبوط بيتكوين إلى نحو 28 ألف دولار.

ويتمسك أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل بمحافظهم من العملات الرقمية المشفرة وتحديدا عملات بيتكوين، وسط توقعات بقفزة هائلة في سعر العملة الرقمية الأكثر قيمة بالأسواق في ظل استمرار توحش معدلات التضخم الأمريكية التي بلغت 8.5% في مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم إلى 1.4 تريليون دولار مقابل 1.51 تريليون دولار خلال تعاملات أمس، وفقا لموقع “investing”.

وبلغ حجم التداولات على العملات الرقمية اليوم 185.25 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

وهوى سعر بيتكوين ( Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 3.84% لينزل إلى مستوى 32.423 ألف دولار.

وتوقع التاجر المخضرم بيتر براندت أن تنخفض قيمة عملة بيتكوين إلى مستوى يتراوح بين 32 ألف دولار وصولا إلى 28 ألف دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

وفقدت بيتكوين خلال الـ7 أيام الماضية نحو 19.55% من قيمتها.

وخلال تعاملات أمس بلغ هبوط بيتكوين أكثر من 10.62% وسلجت مستوى 30423 دولارا قبل أن تسترد بعض خسائرها.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.09% مسجلًا 2427.97 دولار.

وخسر سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 5.07% إلى 329.39 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 6.4% إلى 0.53124 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 4.13% لتسجل 0.6745 دولار.

كما نزل سعر بولكادوت Polkadot بنحو 6.54% ليصل إلى 12 دولارا.

وهوى سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 5.24% ليصل إلى مستويات 0.1151 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.

وجاء اسم العلامة التجارية رفيعة المستوى غوتشي كأحدث اسم كبير يعلن أنه سيقبل العملة المشفرة كوسيلة للدفع، ما يمثل خطوة أخرى إلى الأمام لقبول العملات المشفرة من قبل الشركات الرئيسية.

يقبل بعض أكبر العلامات التجارية في العالم الآن العملات الرقمية، بما في ذلك شركة التكنولوجيا الكبيرة مايكروسوفت وشركة الاتصالات الأمريكية AT&T وسلسلة القهوة ستاربكس.