شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين تدخل سوق المؤسسات مع مجموعة جديدة من المنتجات المكتبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين خلال حفل إطلاق منتجات هواوى المكتبية، أنها ستدخل رسميًا سوق المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، حتى تتمكن من خدمة عملائها فى هذا القطاع الهام، فضلاً عن المستهلكين الأفراد، حيث تم الإعلان عن هذا من قبل ريتشارد يو، المدير التنفيذى لشركة هواوي، والرئيس التنفيذى لمجموعة هواوى لأعمال المستهلكين، والمدير التنفيذى لحلول السيارات الذكية. وأشار ريتشارد يو إلى أن هواوى ستستخدم النظم التكنولوجية المتطورة للأجهزة والبرامج الخاصة بها كركائز مزدوجة، لدعم مجموعة متزايدة من المنتجات المكتبية متعددة الاستخدامات والتى تعمل بسلاسة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، بما فى ذلك أجهزة الحواسب المحمولة، وأجهزة الحواسب المكتبية، والشاشات، والأجهزة اللوحية، والملحقات، وأجهزة التلفاز، والأجهزة القابلة للارتداء، حيث تستهدف هذه الحلول تغطية قطاعات الحكومة والتعليم والرعاية الصحية والتصنيع، والنقل، والتمويل، والطاقة.

كما أوضح "يو" فى حفل الإطلاق: "لقد حظيت منتجاتنا الموجهة نحو المستهلك بشهرة واسعة على مدار العقد الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجربة المستخدم الرائدة، وسوف تدمج هواوى تجربة المستهلك المتميزة فى منتجات أعمالها، بعد ثلاثة مفاتيح رئيسية المبادئ: الجودة والذكاء والموثوقية ".

وتأتى هواوى بمفهوم ورؤية تعد بإحداث ثورة فى هذا القطاع، حيث ترى الشركة أن سوق أجهزة المؤسسات تدخل حقبة ستهيمن عليها تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، بعد عصور الـ 1.0 و 2.0 التى سيطرت عليها أجهزة الحواسب المكتبية والتقارب متعدد الأجهزة على التوالي، حيث تؤكد منتجات اليوم على الأداء والذكاء والاتصال الكامل والنماذج الجديدة التى تدور حول التقارب متعدد الأغراض والتفاعلات الذكية. وتأمل هواوى فى الاستفادة من معرفتها بالإلكترونيات الاستهلاكية لإضافة قيمة جديدة وابتكار، بهدف بناء منصة عالية الجودة وذكية وموثوقة لخدمة الجميع احتياجات العملاء من الحكومة والشركات.

هذا وقد أطلقت هواوى مجموعة كاملة من منتجات الأعمال والحلول ومنصات الخدمات، بما فى ذلك سلسلة حواسب MateBook B المحمولة، وسلسلة أجهزة حواسب MateStation B المكتبية، وسلسلة شاشات Display B، وسلسلة MatePad C للأجهزة اللوحية، وسلسلة B للطابعات، وسلسلة B لأجهزة تلفاز Vision، وسلسلة B للأجهزة القابلة للارتداء، والتى يجعل هذه الرؤية تصل إلى مجموعة واسعة من العملاء.

كما كشفت مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين عن عدد من حلول الأعمال المصممة للحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، بما فى ذلك المكاتب الحكومية غير الورقية، والفصول الدراسية الذكية، وفصول الحاسب، وإدارة الصحة والسلامة لعمال المناجم، والإدارة الصحية للسائقين، والتفاعل التأميني. ستشهد المرحلة التالية قيام مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين باستثمار المزيد من الموارد التنظيمية فى مجال الأعمال، لمساعدة الحكومات والمؤسسات الكبيرة على تحويل عملياتها إلى صيغة رقمية بالكامل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحسين الجودة والكفاءة فى جميع المجالات.

ستلتزم مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين دائمًا بمبادئها الرئيسية الثلاثة عند تطوير منتجات الأعمال، وبناء قدرات أنظمة بيئية مفتوحة وآمنة وموثوقة للبرامج والأجهزة لتسهيل الرقمنة الكاملة للحكومات والمؤسسات الكبيرة. سيتم بناء الحلول المكتبية الشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المكتب الذكى المتراكم من مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين وبراعة الخدمة السحابية. تتيح ميزات المكتب الذكي، مثل الجهاز الفائق - Super Device ومحرك تطبيقات الجوال - Mobile App Engine، تعاونًا سلسًا بين أجهزة متعددة وعبر النظام البيئي، بينما تجعل الخدمات السحابية لأجهزة هواوى المحمولة - Huawei Mobile Cloud عمليات نقل البيانات سهلة جدًا، وترتقى بكفاءة العمل إلى آفاق جديدة.

وأطلقت مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين سبع سلاسل منتجات تجارية رئيسية لأجهزة الحواسب المحمولة وأجهزة الحواسب المكتبية والشاشات والأجهزة اللوحية والطابعات وأجهزة تلفاز Vision والأجهزة القابلة للارتداء. تتناول هذه الإمكانات المتباينة سيناريوهات الصناعة المتنوعة واحتياجات العملاء.

(1) الحاسب المحمول للأعمال من هواوى من سلسلة MateBook B: أداء فائق وأعمال أفضل

تم تصميم أجهزة الحواسب المحمولة من سلسلة HUAWEI MateBook B لمستخدمى المؤسسات، وتتميز بقدرات ذكية ومبتكرة وتأتى فى شكل أنيق. تأتى مجهزة بشاشة عرض كاملة - FullView مريحة للعين وشريحة أمان TPM 2.0 مستقلة لحماية البيانات محكمة الإغلاق، مع إبراز الحرفية الدقيقة. يتميز حاسب HUAWEI MateBook B7 المحمول، الطراز الرئيسى للسلسلة، بهيكل من الألمنيوم يبلغ وزنه 1.33 كجم، مما يجعله مثاليًا للمسافرين بغرض الأعمال بشكل متكرر على وجه الخصوص.

(2) سلسلة MateStation B لأجهزة الحواسب المكتبية للأعمال من هواوي: ثابتة للتسريع

لا تشبه منتجات سلسلة HUAWEI MateStation B الصورة النمطية لأجهزة كمبيوتر سطح المكتب غير العملية، وذلك بفضل تصميمه البسيط المذهل، مع لوحة شبكية خارجية على الطراز الصيني. يساهم مدخل الهواء النحيف على شكل شريط وتصميم المنفذ المعقد فى الحصول على مظهر وإحساس شديد الانسيابية. يبلغ حجم الهيكل الصغير سعة 8 لتر حوالى ثلث حجم الهيكل التقليدي، مما يوفر مساحة مكتبية بالغة الأهمية. يعد حاسب HUAWEI MateStation B520 المكتبى هو النموذج الرئيسى للسلسلة الذى يرث معايير جودة أجهزة الحواسب الشخصية من هواوى التى تم اختبارها، بعد أن اجتاز 13 اختبارًا صارمًا للبيئة واختبارًا للثبات فى خمسة سيناريوهات أساسية. يصل متوسط ​​الوقت بين حالات الفشل (MTBF) إلى أكثر من مليون ساعة. لتلبية متطلبات إدارة الأمن والتحكم للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم، يستخدم HUAWEI MateStation B520 وظيفة مصادقة تمهيد LAN مطورة ذاتيًا حديثًا، وتشفير شريحة TPM، والتحكم فى منفذ USB، ومصادقة عنوان IP، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، بناء ضمانات أمنية على مستوى النظام تحافظ على المعلومات السرية تحت القفل والمفتاح.

(3) شاشة هواوى للأعمال HUAWEI Display B3-24: مريحة للعينين

تتميز شاشة HUAWEI Display B3-24 بشاشة كاملة عالية الدقة مريحة للعين مقاس 23.8 بوصة، التى توفر تجربة مشاهدة غامرة للغاية، مع ألوان واقعية مميزة فى عظمتها الكاملة. لقد تم اعتمادها من قبل TÜV Rheinland باعتبارها فعالة فى تخفيف إجهاد العين أثناء المشاهدة لفترة طويلة. يمنح التصميم الصغير ذو الحواف الثلاثة للشاشة، ونسبة 92٪ من الشاشة إلى الجسم، مساحة أكبر للتجول للعينين. يتم تقليل حجم الهيكل المصنوع إلى أقصى حد ممكن، مما يخلق أجواء عمل أنيقة وعصرية تؤدى إلى الإنتاجية.

[4) سلسلة أجهزة MatePad C اللوحية للأعمال: تخصيصات حسب الطلب، بجودة عالية وأمان وموثوقية

تتمحور الأجهزة اللوحية حول العمل أثناء التنقل، ولهذا السبب تضع هواوى دائمًا الجودة فى المقام الأول عند تصميم الأجهزة اللوحية الخاصة بها. تقدم سلسلة HUAWEI MatePad C الأداء المتميز الذى يحتاجه محترفو المكاتب اليوم، مع عدد لا يحصى من ميزات المكاتب المتنقلة الذكية التى تعزز الإنتاجية، مع تقليل التكاليف. يستهدف جهاز HUAWEI MatePad C5 التمثيلى سوق مكاتب الشركات، ويتميز بميزات النخبة على مستوى النظام مثل App Multiplier وHuawei Share، والتى تجعل عمليات نقل الملفات ومهام العمل والتفاعلات عبر الأجهزة أكثر سلاسة من أى وقت مضى. يمكن لمجموعة غنية من إمكانات إدارة الأجهزة المحمولة والتوسعة أن تلبى متطلبات إدارة المكاتب المتنقلة والأمان الصارمة لعملاء الحكومة والشركات. يرث جهاز HUAWEI MatePad C5 خصائص شاشة هواوى الخالية من الحواف، مع شاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K، والتى تتميز بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 84٪. لم يكن لديك جهاز لوحى من قبل يجمع بين العرض الغامر والرسومات الحادة، مع جمالية الأعمال الاحترافية.

(5) سلسلة أجهزة Vision B للأعمال: شاشة عرض احترافية، مخصصة لتلبية احتياجات العمل المحددة

تشكل أجهزة تلفاز Vision B ركيزة أساسية فى النظام البيئى الشامل لشركة هواوي. تقدم منتجات سمارت فيجن وعودًا رائعة للحكومة والتمويل والتعليم والعملاء الصناعيين، لأنها توفر إمكانات غير مسبوقة حقًا. يأتى جهاز Huawei Vision B3 التمثيلى مزودًا بميزات قابلة للتخصيص، بما فى ذلك الرسوم المتحركة لبدء التشغيل، وإعدادات مصدر إشارة بدء التشغيل، وإدارة قائمة القنوات، وإدارة زر الطاقة.

فى صناعة الفنادق، على سبيل المثال، يمكن إجراء نسخ احتياطى لإعدادات سلسلة الفنادق المخصصة واستنساخها عبر محرك أقراص فلاش USB، وتثبيتها على أجهزة Huawei Vision الأخرى، دون أى متاعب. يمكن لموظفى تكنولوجيا المعلومات بالفندق تطبيق حلول مطورة باستخدام محرك أقراص USB محمول فقط بحيث يمكن تثبيت أجهزة Vision وتوحيدها بكفاءة محسّنة.

(6) سلسلة ساعات WATCH B للأعمال التجارية من هواوي: إدارة الصحة الرقمية

أطلقت هواوى أكثر من 10 طرازات من الساعات الذكية على مر السنين، بما فى ذلك سلسلة Digit وسلسلة GT وسلسلة FIT. تم تصميم سلسلة ساعات WATCH B التى تم كشف النقاب عنها مؤخرًا للمؤسسات والمتخصصين فى الصناعة، مع متطلبات التخصيص الخاصة. تأتى ساعة HUAWEI WATCH B5، النموذج التمثيلى فى السلسلة، ببطارية تدوم 14 يومًا، بالإضافة إلى تتبع البيانات الصحية الشاملة وخدمات إدارة الصحة.

[7) سلسلة طابعات هواوى للأعمال HUAWEI PixLab B: تفاعلات مبسطة وكفاءة عالية

توفر HUAWEI PixLab B5 للمؤسسات إمكانات مكتبية ذكية ومريحة ومتصلة، مع إجراءات تكوين الشبكة ومهام الطباعة المبسطة. بفضل الاقتران المنبثق، يمكن لطابعات هواوى الاتصال بالشبكة عبر أجهزة متعددة وطباعة المعلومات بنقرة واحدة على الهاتف الذكي. تطبع PixLab B5 ما يصل إلى 30 صفحة فى الدقيقة، توفر وقتًا ثمينًا، وتنقل الإنتاجية إلى المستوى التالي. تعمل اتصالات الشبكة فائقة الاستقرار على تجهيز الطابعة للاستجابة لمتطلبات الطباعة فى الوقت الفعلي، عبر مجموعة متنوعة من سيناريوهات المكتب والعمل. عندما تكون الطابعة بالقرب من جهاز حاسب شخصى أو هاتف أو جهاز لوحى من هواوي، سيكتشف الجهاز الطابعة تلقائيًا ويعرض بطاقة إقران منبثقة. من خلال لمس زر الاتصال، يمكن إنشاء اتصال الجهاز بالطابعة فى أقل من 20 ثانية. بعد فتح صورة أو مستند على هاتف هواوي، يمكن بدء مهمة الطباعة ببساطة عن طريق النقر على الهاتف مقابل منطقة استشعار Huawei Share فى الطابعة. تعتمد HUAWEI PixLab B5 على هيكل لفصل الأسطوانة عن مسحوق الحبر، وخرطوشة حبر مبتكرة من نوع الدرج، والتى يمكن استبدالها بمفردها. تدعم خرطوشة الأسطوانة كبيرة السعة ما يصل إلى 15000 صفحة من الطباعة، والتى توفر للمؤسسات وقتًا ومالًا لا يوصفان.

كما يتضح، فقد كشفت مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين الستار عن مجموعة كاملة من المنتجات الذكية التى تركز على المؤسسات، والتى تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل من جانب الشركة. إن الأداء المتميز والأمان والاستقرار والموثوقية للخدمات وتوافر المكاتب الذكية وأدوات الإنشاء لديها القدرة على إحداث ثورة فى العمل المكتبى الذكى فى عدد لا يحصى من الصناعات.

المعايير الصارمة وأمن البيانات والضمانات متعددة الطبقات

وتوفر هواوى للعملاء دعمًا قويًا فيما يتعلق بمعايير اختبار المنتج وحلول أمان البيانات وخدمات دورة الحياة الكاملة لتلبية الاحتياجات الأكثر صرامة لعملاء الحكومة والشركات.

وقد اجتازت جميع منتجات مجموعة هواوى لأعمال المستهلكين مجموعة من الاختبارات الصارمة لضمان الجودة. أجهزة الحواسب المكتبية التجارية، على سبيل المثال، يجب أن تمر بالجو المتفجر، والاهتزاز الميكانيكي، وضغط الهواء المنخفض، ودرجة الحرارة المنخفضة، ودرجة الحرارة المرتفعة، والتأثير الميكانيكي، والعفن، والإشعاع الشمسي، وتأثير درجة الحرارة، والاهتزاز، والغبار، والرطوبة، واختبارات الغلاف الجوى الحمضي. يتم استخدام مواد مختارة فقط، ويتم تصميم المنتجات مع التركيز على الموثوقية والأمان.

توفر هواوى أيضًا ضمانات أمان بيانات متعددة الطبقات، لضمان نقل البيانات بإحكام. يتم التقيد الصارم بمبدأ "عدم الإزعاج، وعدم التتبع، وعدم التسرب" فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وإدراجه فى كل خطوة من خطوات تصميم المنتج وتطويره. تمت إعادة فرز أذونات التطبيق، مع توفر عناصر تحكم مستهدفة. تم إلغاء الأذونات الحساسة المتعلقة ببيانات المستخدم الخاصة، مثل سجلات المكالمات والرسائل والمكالمات الصادرة ومعلومات الجهاز. يتم التحكم بدقة فى نطاق الوصول إلى الألبومات، ويمكن منح الإذن على أساس كل صورة على حدة. قامت Huawei أيضًا بتوفير حل تعاونى مخصص متعدد الشاشات، والذى يسمح للعملاء بإضافة عناصر تحكم فى تصفية الملفات ومشاركتها.

والأفضل من ذلك، أن شركة هواوى قد أنشأت نظام خدمة مخصصًا لعملاء المؤسسات، والذى يتجاوز بكثير معايير الصناعة. معدات العمل ليست مجرد وسيلة لزيادة الإنتاجية فى الصناعة؛ إنها أيضًا العمود الفقرى لاقتصاد رقمى ذكى بشكل متزايد، والبنية التحتية التى ستجعل الحياة أكثر ثراءً فى جميع المجالات. ستضفى مبادئ هواوى الثلاثة لمنتجات الأعمال: الجودة والذكاء والموثوقية حياة جديدة فى الصناعة بشكل عام، وتضمن أن يكون أى مكتب ذكيًا.

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