شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يتخلص من بعض ميزات تتبع الموقع بسبب "الاستخدام المنخفض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت فيسبوك العديد من الخدمات التي تتبعت موقعك في الوقت الفعلي - بما في ذلك الأصدقاء القريبون وتنبيهات الطقس وسجل الموقع والموقع في الخلفية - بسبب "الاستخدام المنخفض"، كما رصده 9to5Mac. في إشعار تم إرساله إلى الأشخاص الذين استخدموا الميزة في الماضي ، يقول Facebook إنه سيتوقف عن جمع البيانات المرتبطة بهذه الميزات في 31 مايو وسوف يمسح أي بيانات مخزنة في الأول من أغسطس.

ونقل موقع ذا فيرج التقني عن المتحدث بإسم شركة Meta الأم للفيسبوك المتحدث إميل فازكويز قوله: "بينما نقوم بإيقاف بعض الميزات المستندة إلى الموقع على فيسبوك بسبب الاستخدام المنخفض، لا يزال بإمكان الأشخاص استخدام خدمات الموقع لإدارة كيفية جمع معلومات الموقع الخاصة بهم واستخدامها".

هذا لا يعني أن Facebook سيتوقف عن جمع بيانات الموقع تمامًا، كما هو مذكور في مذكرته للمستخدمين ، يقول فيسبوك إنه "سيواصل جمع معلومات الموقع لتجارب أخرى" لتقديم الإعلانات ذات الصلة وعمليات تسجيل الوصول إلى الموقع بما يتماشى مع سياسة البيانات الخاصة به. يمكنك عرض أو تنزيل أو حذف أي بيانات موقع محفوظة على النظام الأساسي ضمن قائمة الإعدادات والخصوصية. بخلاف ذلك سيحذف فيسبوك تلقائيًا أي بيانات مخزنة تتعلق بخدماته المتوقفة في الأول من أغسطس.

وفقا للتقرير قد لا يرفض الكثير من المستخدمين الأمر، إذ لا يبدو أن الكثير من الأشخاص يعتمدون على Facebook لتنبيهات الطقس هذه الأيام. كذلك سمح الأصدقاء القريبون لتطبيق فيسبوك عام 2014 بمشاركة موقعك في الوقت الفعلي مع أصدقائك - والعكس صحيح - بغرض ترتيب جلسات Hangout شخصية مع أشخاص بالقرب منك. تراجعت شعبيتها بشكل مفهوم على مر السنين بعد أن ترسخت ميزات مماثلة مثل Snap Map من Snapchat و Find My Friends من Apple.

نظرًا لأن فيسبوك ليس لديه أفضل سجل تتبع عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بيانات المستخدمين آمنة، فمن الأفضل أن يتخلص من هذه الميزات المستندة إلى الموقع، بدأ فيسبوك في السماح للمستخدمين على أندرويد بإيقاف تشغيل تتبع الموقع في الخلفية في عام 2019 بعد تقرير كشف عن مواقع مستخدمي فيسبوك المتعقبة في حالة قيامهم بتهديد "موثوق به"، كما سمحت Apple بالفعل للمستخدمين بإيقاف تشغيل تتبع الموقع لتطبيقات معينة.

نص رسالة Facebook الكاملة للمستخدمين:

نظرًا لأنك سبق لك استخدام الأصدقاء القريبين أو تنبيهات الطقس أو سجل المواقع أو الموقع في الخلفية، فإننا نخبرك أن هذه المنتجات والميزات لن تكون متاحة بعد 31 مايو 2022. المعلومات التي شاركتها والتي تم استخدامها لهذه التجارب، بما في ذلك سجل الموقع والموقع في الخلفية، سيتوقف جمعها بعد 31 مايو 2022، حتى إذا كنت قد قمت بتمكينهما مسبقًا، بخلاف ذلك سيستمر Facebook في جمع معلومات الموقع للتجارب الأخرى كما هو موضح في سياسة البيانات الخاصة بنا.

قم بتحديث إعداداتك

يمكنك تحديث سجل المواقع الحالي وإعدادات الموقع في الخلفية في تطبيق Facebook حتى 31 مايو 2022، بعد هذا التاريخ سيتم تعطيل الإعدادات.

الوصول إلى سجل المواقع الخاص بك

إذا كنت ترغب في عرض سجل المواقع الحالي أو حذفه، فيمكنك الوصول إلى معلوماتك وتنزيل معلوماتك قبل 1 (أغسطس) 2022، بعد هذا التاريخ إذا لم تفعل شيئًا، فسيتم حذف معلومات سجل المواقع الحالية تلقائيًا.