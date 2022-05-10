شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خطوات لمنع انفجار بطارية هاتفك وأهم الأسباب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهاتف الذكى مزود ببطارية ليثيوم أيون وبطارية ليثيوم بوليمر، ويمكنه تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة أن يشتعل فيه النيران حتى عندما يكون موضوعا فى الجيب.

وقال دينيس كوفيكوف، مدير المركز الهندسى الإقليمي SafeNet الروسى، يمكن أن تشتعل النيران فى بعض أنواع البطاريات أو تنتفخ عند تعرضها لدرجات حرارة عالية حتى فى جيبك.

وإذا كان جهازك المحمول مدعوما ببطارية ليثيوم أيون أو بطارية ليثيوم بوليمر، وهى أكثر أنواع البطاريات شيوعا، فقد تواجه ظاهرة الارتفاع الحراري التي يمكن أن تؤدى إلى الاحتراق التلقائى للبطارية".

وأوصى الخبير بمراقبة مستوى سطوع الشاشة بعناية، وضبط الإعدادات الداخلية، قائلا لابد من إيقاف تشغيل Bluetooth وGPS، وإلغاء التحديثات التلقائية للتطبيق، وإيقاف تشغيل وحدة Wi-Fi، وإلا سيبحث الجهاز باستمرار عن شبكة متاحة للاتصال، مما سيسهم أيضا فى ارتفاع حرارته.

ومن أجل حماية الجهاز من الحرارة، نصح الخبير بعدد من الخطوات أهمها :

1 إبقاء الأجهزة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

2 عدم استخدام أغلفة حماية سميكة تمنع مرور الهواء.

3 التقليل من عدد التطبيقات التى تعمل فى وقت واحد، لأن ذلك سيرفع من حرارة الجهاز.

4 - استخدام أجهزة الشحن الأصلية.

5 تجنب وضع الهاتف بجوارك عند النوم وهو أحد أسباب ارتفاع حرارة البطارية وتلفها

وفى حال ارتفاع حرارة الجهاز، نصح الخبير بإزالة أغلفة الحماية في حال كانت موجودة وإيقاف عمل التطبيقات التى تحتاج لإنترنت ووضعه فى مكان بارد، والابتعاد عنه تمام لحين وصوله لدرجة حرارة معتدلة، حتى لا تسبب إصابتك بأى مشاكل من انفجار البطارية .