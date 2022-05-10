شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام ميزة "ردود الفعل" الجديدة على رسائل واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة WhatsApp للمراسلة الفورية طرح ميزة ردود فعل الرسائل داخل الدردشة للمحادثات الفردية والجماعية، حيث إن الميزة مشابهة لما رأيناه مع Facebook وMessenger وInstagram حيث يمكن للمستخدمين ببساطة تقديم رد فعل باستخدام الرموز التعبيرية المحددة مسبقًا.

لذلك، إذا كنت تتطلع إلى تجربة ردود الفعل الجديدة للرسائل على WhatsApp ، فإليك الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها:

خطوات الرد باستخدام ردود الفعل على WhatsApp

1. قم بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp وافتحه.

2. انتقل إلى أي نوافذ دردشة أو دردشة جماعية.

3. الآن، اضغط لفترة طويلة (انقر مع الاستمرار لبضع ثوان) على أي رسالة (يعمل مع كل من الرسائل المرسلة والمستلمة).

4. سترى نافذة منبثقة جديدة بها زوجان من الرموز التعبيرية لرد الفعل.

5. اضغط على الرمز التعبيري الذي تريد التفاعل معه.