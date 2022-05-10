شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تجرى اختبارا جديدا لصاروخ نظام الإطلاق الفضائى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولون بوكالة ناسا أنها ستقوم بمحاولة أخرى لاختبار صاروخها الجديد لنظام الإطلاق الفضائي الشهر المقبل، بعد ثلاث محاولات فاشلة لإجراء بروفة، حيث يُخرج الصاروخ إلى منصة الإطلاق ويمتلئ بالوقود، سيبقى الصاروخ في مبنى التخزين حتى أوائل يونيو المقبل.

سيستمر الفنيون في العمل على المشاكل التي تم الكشف عنها في البروفات السابقة، والتي أجريت أولها يوم الأحد 3 أبريل ، بينما يظل الصاروخ في مبنى تجميع المركبات (VAB) في مركز كينيدي للفضاء.

وفقًا لما أوردته SpaceNews، قال مسؤولو ناسا في مؤتمر عبر الهاتف إنهم أحرزوا تقدمًا في إصلاح اثنتين من المشكلات التي نشأت خلال الاختبارات، بما في ذلك استبدال قيمة فحص الهيليوم التي كانت عالقة خلال الاختبار الثاني في 4 أبريل.

وقالت ناسا إن القيمة كانت عالقة بسبب قطعة صغيرة من المطاط بداخلها أوقفتها من الانغلاق، وما زالوا يبحثون عن مصدر المطاط حسبما نقل موقع Digitartlends.

كانت هناك مشكلة أخرى بتسرب وقود الهيدروجين السائل المستخدم لتشغيل الصاروخ، مما أدى إلى إلغاء المحاولة الثالثة في البروفة في 16 أبريل.

قال كليف لانهام، كبير مديري عمليات المركبات في برنامج أنظمة استكشاف الأرض التابع لوكالة ناسا، إنهم يعملون على حل مشكلة التسرب لكنهم لن يعرفوا على وجه اليقين حتى يحاولوا تشغيل الوقود عبر الخطوط مرة أخرى.

قال مسئولون إن ناسا ستحاول أداء البروفة للمرة الرابعة في أوائل يونيو أو منتصف يونيو، لكنهم حذروا أيضًا من أنه قد يكون من الضروري إجراء بروفة أخرى بعد هذه، لتجهيز الصاروخ لإطلاقه المداري الأول.