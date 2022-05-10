اكثر صيحات تطوير السوفتوير رواجًا في 2022

تطوير البرمجيات او تطوير السوفتوير مصطلح يشير الى مجموعة من تمارين هندسة السوفتوير المكرسة للطريقة المستعملة في انشاء وتخطيط وارسال ودعم البرمجة، السوفتوير نفسه هو مجموعة من القواعد او المشاريع لبناء جهاز كمبيوتر، التقدم في السوفتوير هو صناعة فريدة تتأثر بالإبتكار وبأساليب وتصرفات المستهلكين والمتغيرات الأساسية الأخرى، مع إدراك عالي ومتفوق لأنماط البرمجة الأكثر حداثة، والتي نحصل عليها عن طريق فريق خبير، الأعمال الجديدة جاهزة أكثر لتحويل أفكارها نحو التطبيقات والبرامج.

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الهدف من تطوير السوفتوير

التقدم البرمجي هو نوع من التفاعل المترابط الذي يهدف الى انشاء برامج مخصصة تتوافق مع أهداف العمل، مختلف الأجهزة ولغات البرمجة تُستغل لإنشاء ترتيب للمنتج النهائي وتطبيق متعدد الاستعمالات من من أجل إطارات العمل المختلفة، هذا يساعد المنظمات على تبني ترتيبات مُعدلة واكتساب أهمية وشهرة، يمكن للجمعيات جعل مؤسساتهم متاحة في أي مكان لأي شخص، الإهتمام بإدارة افضل لمرحلة التطوير ومرحلة الإختبار نفذه الجزء من البرمجة المتمحور حول الطرق المتناولة من اجل التعامل مع مسار تطوير السوفتوير.

الفائدة من تطوير السوفتوير

بجانب المساعدة في زيادة الكفائة فإن البرمجة يمكنها تطوير العمل الخاص بك من مختلف الزوايا، فعلى سبيل المثال تقليل التكاليف المصروفة على شيء مثل التحضيرات ورخص البرامج وإعادة التصميم عند الإمكان، وتوسعة امكانية العمل على التأقلم والتحكم بشكل واضح في مختلف الهيئات في المنطقة، مع توسعة قيمة المؤسسة والعمل على طبيعة العمل.

صيحات تطوير السوفتوير الرائدة

انتشار التكنولوجيا السحابية

النطم الواضح والظاهر هو ان المنظمات المسؤولة عن تطوير المتجهات تتحسن باستعمال شبكات سحابية محلية من اجل تحسين التطبيقات وتجميع مجلس الإدارة وما يطابقه، هذه الأشياء البرمجية والهيئات مسهلة بشكل واضح وفي السر كذلك، المفكرون الأحرار في هذه الإنشائات يستطيعون العمل على عدة خوادم فأي مؤسسة تستطيع الإعتكاد عليهم بلا شك، ينبغى أن يُلاحظ الإهتمام بالإدارات السحابية والتطبيقات وما اصبح بسبب الحاجة الى العمل عن بعد، المنظمات احتاجت ان تتبنى الأساس المناسب ودعم الممثلين في انشاء مساحات العمل الخاصة بهم.

JavaScript

بالنظر الى نمط تطور البرمجيات فلغة جافا سكريبت لازالت تتطور وهي اللغة المثالية لبناء الحاضر ولبناء ترتيبات تطور البرمجة التخيلية، JS يُظن انها ستشكل نمط تطور البرمجة في عام 2022 رغم تقديم لغة AngularJS، جافا سكريبت رائعة وجاهزة للإهتمام بعدد كبير من مهام الـBackend في نفس الوقت بدون الحاجة الى العديد من الأحمال، نُظم جافا سكريبت من المفترض ان تكون هي الأمر المذهل القادم في انماط تطوير المنتجات بسبب تشابههم واستقامتهم للإستغلال في طريقين مختلفين، المرشحون ومن جهة الخادم الخاص بالعميل.

صعود لغة Python

لغة بايثون هي لغة تناسب اليوم الحاضر وتطورات اليوم الحاضر ومتطلباته بشكل عام، وتناسب تطورات تطوير مواقع الويب وتغيرات الأحداث او حتى المشاريع المهمة، هذه اللغة تستطيع التعامل مع كل شيء، ما يفرق بايثون عن باقي اللغات هو سعتها وقابليتها بالسماح لتوحيه الأنشطة الرقمية المعقدة واستقصاء المعلومات والذكاء الإصطناعي وبناء شبكة عقلية.

اللغة الآن في المركز الثالث بعد لغتي Java و C من ناحية الإنتشار، معدلات التطوير فيها مذهلة حيث ان الإهتمام باللغة كبر مرتين، بالإضافة ان بايثون سهلة التعلم ولكنها تميل ان تُستعمل مع الأنشطة المعقدة جدًا مع درجات المهارات المتطورة والحديثة

الطلب على المصادر الخارجية سيستمر في النمو

العديد من المنظمات تراقب انها لا تملك المصادر التي تجعلها منتبهة لطلبات صناعة تطوير المنتجات المتغيرة بشكل ثابت، المجموعات المعاد تخصيصها او من مصادر خارجية تستطيع اعطاء نطاق واسع من الإدارات بالإضافة الى البرمجة والإختبارات وحتى عناصر مجلس الإدارة، انهم يستطيعون بطريقة مماثلة الحصول على مجموعة من المصممين القادرين والموهوبين في مختلف لغات البرمجة

مزايا المصادر الخارجية واضحة، وانتشارها سيتطور طول مسار قبول الأمر الى مساحة واسعة من المهندسين الموهوبين، بإتساع طرق الوصول الى المصادر فمجموعات المصادر الخارجية يمكنهم إعطاء مساحة واسعة من الإدارات من ضمنها كتابة الأكواد والبرمجة والإختبارات والمديرين التنفيذيين.

تضخم مراجعات الأكواد الأوتوماتيكية

المراجعون يجدون الأمر صعبًا لمتابعة كل ما يدور حول كيف تتم كتابة الكود هذه الأيام، أجهزة الكمبيوتر المخصصة لمراجعة وتدقيق الأكواد تساعد في فك هذه المشاكل عن طريق معرفة الأخطاء والمشاكل الواردة بشكل لحظي، المحافظة على قواعد كتابة الكود في الشركة اصبحت بالمثل مباشرة بشكل أكبر، هذا لا يعني ان الإستبيانات المميكنة مثالية لكنها بشكل ما أفضل من اليدوية، هكذا في أي فرصة انك تؤمن بأن المنتج الخاص بك يجب ان يكون الأكثر ابهارًا كن متيفظًا من نمط استغلال آليات التدقيق المميكنة.

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Low-Code Development

أحد الأنماط والصيحات الصاعدة في تحسين البرمجيات ما يسمى بتطوير الـLow-Code، مراحل هذه الصيحة تصبح مشهورة بشكل تدريجي، حيث ان الإهتمام ببناء التطبيقات بسرعة وبكفائة يتطور، بشكل أساسي أي شخص لديه أساس معرفي في البرمجة يستطيع الآن محاولة انشاء برنامجه الخاص.

ترتيبات الـLow-Code مشهورة في الأوساط التي تسمح للمطورين لتسريع عجلة التطوير، بالإضافة ان تحسينات الـLow-Code تبينت انها مشهورة في الأوساط التي يهتم فيها مهندسون السوفتوير في تحطي الرصيد الممكن الوصول اليه، تحسينات الـLow-Code هي أي شيء غير ترتيبات السحب المستقلة تحت حقيقة ان المنتج الذي يتم تصنيعه بهذه الطريقة ليس قويًا للمرحلة التي تجعله مناسبًا للتعامل مع متطلبات تطور عملك.

التطوير لأكثر من منصة – Cross-Platform

التطوير لأكثر من منصة سيكون من الأساليب الصاعدة لعام 2022 والاعوام بعدها، في ضوء الصعوبات المتعلقة بالتقدم سواء من اجل iOS فقط او من أجل Android او windows فقط، تطور البرمجيات يسعى الى تحقيق تحسينات في التطوير لأكثر من منصة، بالإستعانة بتطويرات مبتكرة فالتطوير لأكثر من منصة سيساعد بشكل حقيقي أكثر من مرحلة في تطوير الأكواد المخصصة لمنصة واحدة في الأصل، هذه السطور تقلل الحاجة الى تصميم أصول إضافية، في النهاية فالتطوير لأكثر من منقصة له تأثير وأهمية اقصتادية ويوفر على المصممين الكثير من الوقت والأصول.

الخلاصة

في عام 2022 توجيه البرمجة لتطوير وتحسين المعلومات والأنشطة سيكون أساس لتطوير العمل والإستفادة منه لكن على أي حال بسبب وجود أنظمة واسعة في مجال تطوير السوفتوير وزيادتهم كل يوم ونموهم فعلى المنظمات البرمجية والمهندسين الاستيقاظ لما تفرضه الصيحات الرائجة موفرة لهم عناصر برمجية متطورة وتهئ لأساس جيد لهم كرواد في عالم التطوير، فهم الصيحات الرائجة التي ستُشكل مصير تطوير السوفتوير سيساعدك في الوصول الى القرار الصحيح في أي مكان انت في المجال.